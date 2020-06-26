جامعة عين شمس توقع اتفاقية مع شلمبرجير العالمية لصقل مهارات طلاب الهندسة والعلوم.. فيديو

عبر تقنية الفيديو كونفرنس شهدت جامعة عين شمس توقيع اتفاقيات شراكة بين كل من شركة شلمبرجير العالمية وجامعة عين شمس والجامعات الامريكية والألمانية والبريطانية بالقاهرة وذلك للتعاون في تقديم برامج وخدمات لتأهيل وتدريب طلاب كليات الهندسة والعلوم بهذه الجامعات من خلال توظيف امكانيات وخبرات شركة شلمبرجير في هذا المجال، تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية.
وقع الاتفاقيات كل من المهندس كريم بدوي الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير بمصر وشرق المتوسط والاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور ايهاب عبدالرحمن الرئيس الاكاديمي للجامعة الامريكية و الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الالمانية و الدكتور احمد محمد حمد رئيس الجامعة البريطانية.
و تعد جامعة عين شمس ذات ريادة في هذا المجال من خلال مركز التوظيف الخاص بها، و اوضح الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة عن تقديره لدور وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة شلمبرجير في تقديم المنح والبرامج التدريبية لطلاب الجامعات في تخصصات هندسة البترول والعلوم حيث تسهم هذه البرامج في تشكيل وصقل مواهب المستقبل القادر على المنافسة في سوق العمل، وان اتاحة فرص التدريب العملى مهم في تشكيل التزام الطلاب بقواعد العمل وثقافته واكتسابهم لمهاراته وتكوين جيل قادر على تحمل المسئوليات واعداد الطلاب بشكل جيد يشمل الجانب العلمى المتطور والحديث والجانب التطبيقى لصناعة البترول كأحد اهم الصناعات التي تكتسب أهمية كبرى عالميًا .
كما اكد علي الدور الكبير الذي تقوم به جامعة عين شمس في دعم الشباب و الطلاب من خلال العديد من المؤسسات داخل الجامعة و منها مركز التوظيف الذي عمل في الفترة الاخيرة علي إنجاز تلك الإتفاقية للجامعة و التي تعد ضمن رؤية شاملة لرعاية الطلاب و الخريجين من خلال توفير المناخ المناسب للنجاح و الإبداع و أن جامعة عين شمس تركز في الفترة الحالية علي إنشاء مجموعة من المشروعات الهامة لدعم مسيرة الطلاب كمركز الإبداع و واحة التكنولوجيا و الابتكار بمدينة العبور و البرامج الدولية في التعليم للطلاب و غيرها