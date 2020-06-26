AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة عين شمس توقع اتفاقية مع شلمبرجير العالمية لصقل مهارات طلاب الهندسة والعلوم.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:28 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
عبر تقنية الفيديو كونفرنس شهدت جامعة عين شمس توقيع اتفاقيات شراكة بين كل من شركة شلمبرجير العالمية وجامعة عين شمس والجامعات الامريكية والألمانية والبريطانية بالقاهرة وذلك للتعاون في تقديم برامج وخدمات لتأهيل وتدريب طلاب كليات الهندسة والعلوم بهذه الجامعات من خلال توظيف امكانيات وخبرات شركة شلمبرجير في هذا المجال، تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية.

وقع الاتفاقيات كل من المهندس كريم بدوي الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير بمصر وشرق المتوسط والاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور ايهاب عبدالرحمن الرئيس الاكاديمي للجامعة الامريكية و الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الالمانية و الدكتور احمد محمد حمد رئيس الجامعة البريطانية.

و تعد جامعة عين شمس ذات ريادة في هذا المجال من خلال مركز التوظيف الخاص بها، و اوضح الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة عن تقديره لدور وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة شلمبرجير في تقديم المنح والبرامج التدريبية لطلاب الجامعات في تخصصات هندسة البترول والعلوم حيث تسهم هذه البرامج في تشكيل وصقل مواهب المستقبل القادر على المنافسة في سوق العمل، وان اتاحة فرص التدريب العملى مهم في تشكيل التزام الطلاب بقواعد العمل وثقافته واكتسابهم لمهاراته وتكوين جيل قادر على تحمل المسئوليات واعداد الطلاب بشكل جيد يشمل الجانب العلمى المتطور والحديث والجانب التطبيقى لصناعة البترول كأحد اهم الصناعات التي تكتسب أهمية كبرى عالميًا .

كما اكد علي الدور الكبير الذي تقوم به جامعة عين شمس في دعم الشباب و الطلاب من خلال العديد من المؤسسات داخل الجامعة و منها مركز التوظيف الذي عمل في الفترة الاخيرة علي إنجاز تلك الإتفاقية للجامعة و التي تعد ضمن رؤية شاملة لرعاية الطلاب و الخريجين من خلال توفير المناخ المناسب للنجاح و الإبداع و أن جامعة عين شمس تركز في الفترة الحالية علي إنشاء مجموعة من المشروعات الهامة لدعم مسيرة الطلاب كمركز الإبداع و واحة التكنولوجيا و الابتكار بمدينة العبور و البرامج الدولية في التعليم للطلاب و غيرها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عين شمس في اسبوع ...مدير مستشفيات الجامعة: سوء تصرف تسبب في إصابة 11 بـ كورونا..الطلاب يواصلون حصد جوائز مهرجان إبداع

ننشر تفاصيل اتفاقية تعاون جديدة بين المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وجامعة عين شمس

وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيات بين شلمبرجير العالمية و 4 جامعات لتدريب طلاب الهندسة والعلوم

30 مليون دولار منح..توقيع اتفاقيات بين 4 جامعات وشلمبرجير لتأهيل طلاب الهندسة والعلوم

تعرف على موعد بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية فى هندسة عين شمس

أخبار جامعة عين شمس.. الإعلان عن موعد بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بكلية الهندسة.. حاسبات ومعلومات تبدأ 9 يوليو.. وتحديد موقف الطلاب الراسبين في مقررات الفصول الدراسية السابقة

ترشيحاتنا

بشكر بلدي والوطن العربي.. أول تعليق لـ محمد صلاح بعد التتويج بالبريميرليج

بكاء يورجن كلوب بعد التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول.. فيديو

أخبار الزمالك | صفقة تبادلية مع بيراميدز .. الإدارة تطيح بـ مدير التعاقدات .. والنجم المغربي يعود للفريق

صورة نادرة لـ عادل إمام مع أحمد فلوكس في مرحلة الطفولة

بالكمامة أثناء ولادة بنتي .. يسرا اللوزي تتحدث لأول مرة عن أصعب لحظة في حياتها.. تفاصيل دخولها غرفة العمليات

أحمد شوبير: هل المطالبة باللعب فى أفريقيا حلال وعودة الدوري حرام؟ .. فيديو

AdvertisementS

شاهد.. أول رد من والدة الفتاة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيسبوك

إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا.. شاهد

لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سيارة.. صور

أخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي حالتها حرجة لكن فى وعيها.. الموت يفجع المخرج خالد يوسف

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

شاهد.. حريق عشش رأس البر

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

التضامن: فتح الحضانات أول يوليو المقبل .. فيديو

بلا رحمة.. ابن يعذب والدته بوحشية ويحرق جسدها في مكة

لم يظهروا من قبل.. صور مسربة لبنات بوتين المخفيين عن الأضواء تهدف لاستفزازه

لجنة مكافحة كورونا تطمئن المواطنين: الأرقام الآن في مرحلة الثبات

في ذكرى ميلاد حسن مصطفى.. بعد زواج 50 عاما سبب طلب ميمي جمال الانفصال عنه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل سلطة الكول سلو

4000 سعر حراري.. فتاة تتناول وجبة تكفي 5 أفراد في 30 دقيقة فقط.. فيديو وصور

أرخص هاتف ذكي في مصر .. بـ 1111 جنيها فقط