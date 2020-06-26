جامعة عين شمس توقع اتفاقية مع شلمبرجير العالمية لصقل مهارات طلاب الهندسة والعلوم.. فيديو

عبر تقنية الفيديو كونفرنس شهدت جامعة عين شمس توقيع اتفاقيات شراكة بين كل من شركة شلمبرجير العالمية وجامعة عين شمس والجامعات الامريكية والألمانية والبريطانية بالقاهرة وذلك للتعاون في تقديم برامج وخدمات لتأهيل وتدريب طلاب كليات الهندسة والعلوم بهذه الجامعات من خلال توظيف امكانيات وخبرات شركة شلمبرجير في هذا المجال، تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية.





وقع الاتفاقيات كل من المهندس كريم بدوي الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير بمصر وشرق المتوسط والاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور ايهاب عبدالرحمن الرئيس الاكاديمي للجامعة الامريكية و الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الالمانية و الدكتور احمد محمد حمد رئيس الجامعة البريطانية.



