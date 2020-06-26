مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26- 6 -2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الجمعه، 26-6-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية أبرزها الدوري الانجليزي والدوري الإسباني.





وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.







مواعيد مباريات الدوري الإيطالى

فريق يوفنتوس Xفريق ليتشى - 9:45 مساءا - Premier SPORTS HD 1