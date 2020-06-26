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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26- 6 -2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم، الجمعه، 26-6-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية أبرزها الدوري الانجليزي والدوري الإسباني.

وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


مواعيد مباريات الدوري الإيطالى

فريق يوفنتوس Xفريق ليتشى - 9:45 مساءا -   Premier SPORTS HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فريق إشبيلية X فريق بلد الوليد - 10:00 مساءا -  beIN SPORT HD 3 


مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

فريق بيلينينسيتش X فريق سبورتنج لشبونة - 8:15 مساءا -   SPORT TV 1


مواعيد مباريات الدوري التركي

فريق بشكتاش X فريق قونيا سبور - 8:00 مساءا -  beIN SPORT HD 1 TR
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