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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد خطاب يحصل على مستحقاته المالية بعد رحيله عن غزل المحلة

أحمد خطاب
أحمد خطاب
رباب الهواري

كشفت الإعلامية دينا سليم عن تفاصيل جديدة بشأن موقف أحمد خطاب، المدير الفني السابق لفريق غزل المحلة، بعد قرار رحيله عن قيادة الفريق خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل التغييرات التي يشهدها النادي على مستوى الجهازين الفني والإداري.

وأكدت دينا سليم، خلال تصريحاتها في برنامج «ستاد المحور»، أن مجلس إدارة نادي غزل المحلة تعهد للمدرب أحمد خطاب بالحصول على جميع مستحقاته المالية المتأخرة، عقب انتهاء مهمته مع الفريق.

وأوضحت الإعلامية أن إدارة غزل المحلة وعدت أحمد خطاب بالحصول على مستحقاته المالية كاملة، مشيرة إلى أن عملية صرف المستحقات من المنتظر أن تتم خلال 24 ساعة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

ويأتي ذلك بعد قرار إدارة النادي إنهاء العلاقة مع الجهاز الفني، في إطار إعادة ترتيب الأوضاع داخل الفريق والعمل على تصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت دينا سليم إلى أن وعد مجلس إدارة غزل المحلة لا يقتصر على أحمد خطاب فقط، حيث أكدت أن الإدارة تعهدت أيضًا بمنح باقي أعضاء الجهاز الفني كامل مستحقاتهم المالية بعد رحيلهم عن النادي.

ويحرص مسؤولو غزل المحلة، وفقًا للتصريحات، على إنهاء الملف المالي للجهاز السابق بصورة كاملة، في ظل قرار التغيير الذي اتخذته إدارة النادي.

رحيل الجهاز الفني والإداري عن غزل المحلة

واختتمت دينا سليم تصريحاتها بالتأكيد أن مجلس إدارة غزل المحلة قرر رحيل الجهاز الفني والإداري بالكامل، لتبدأ الإدارة مرحلة جديدة من البحث عن التشكيل المناسب لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة بشأن هوية الجهاز الفني الجديد، في الوقت الذي تعمل فيه إدارة النادي على حسم كافة الملفات المرتبطة بالجهاز السابق، وعلى رأسها المستحقات المالية، قبل التركيز على المرحلة المقبلة والاستحقاقات المنتظرة للفريق.


 

أحمد خطاب غزل المحلة دورى أورا أخبار الرياضة

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