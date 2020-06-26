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تمارين رياضية لتقوية عضلات القدم والساق .. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:09 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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محمود محسن
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة لمنطقة القدم والساق لتقوية العضلات الخاصة بها

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج على قناة "صدى البلد" اليوم، الخميس، أنه يمكن أداء التمارين فى أى مكان مناسب المساحة حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم لتقوية العضلات.

وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها، خاصة كبار السن، واستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأضاف خبير اللياقة البدنية أن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها إلى أن هناك أساليب وطرقا جديدة تساعد فى زيادة العضلات، وواحدة من تلك الطرق تمرين العضلة والعضلة المقابلة لها فى نفس الوقت. 
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