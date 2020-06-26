المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: من يضر الناس مثل القاتل.. فيديو

أكد الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الأخذ بالاسباب من أهم شروط التوكل على الله ولكن ليس التواكل فقضية أن الانسان مياخدش بالاسباب ويترك أموره قدرا هذا خطأ.





وأضاف هندي خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الدين فى تطبيقاته يحرم الانتحار وعدم القاء الإنسان نفسه فى التهلكة وحرم الخمر الذي يذهب الانسان عقله.





وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه لا يوجد مفهوم للفوضى فى الدين الاسلامى، مؤكدا أنه يو جد نظام بكل العبادات والفرائض.





وأشار عبد الغني هندي إلى أن كل انسان عنده مسئولية فردية عن نفسه وعن الناس المحيطة به ولو سيتسبب بضرر للناس فالأولى به أن يصلى فى البيت، مؤكدا أن أفقه الناس وأعبدهم واخلصهم لله هو من يراعي أمور الناس.





وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه لا بد للانسان أن ينظر إلى نعم الله في نفسه وفيما حوله وعندما يأتي وقت البلاء يتذكر الانسان كل الفترة التى عاشها فى حياته والنعم التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه، مؤكدا ان من يضر الناس مثله مثل القاتل والدين نهى عن ذلك.



