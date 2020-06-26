AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحباط ترويج ٨ أطنان أغذية و١٢ ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:23 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
Advertisements
كتب محمد صبرى
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج.

وتبين حيازته (8 طن سلع غذائية "مكرونة، سكر حر، أرز أبيض") وكذا (600 عبوة "زيت طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر " تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط مالك شركة "غير مرخصة" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب .

وتبين حيازته (12125 قطعة مستلزمات طبية "شكاكة، كحولية، خافض لسان، وريدى، قسطرة") مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على صحة المواطنين لطرحها للبيع للجمهور، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 11 طن أغذية فاسدة بالسلام.. و8 أطنان مستلزمات طبية بالسيدة زينب

داخلها مستلزمات طبية مغشوشة.. ضبط شركة بدون ترخيص في السيدة زينب

ضبط أطنان من السلع والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر بالقاهرة

مباحث التموين بالقاهرة تضبط أطنان من السلع الفاسدة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر

قبل طرحها بالساحل والسيدة زينب.. ضبط 10 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

فى حملة بالقاهرة..ضبط ٤ أطنان لحوم فاسدة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر

ترشيحاتنا

صورة الموسم.. سيدة ضمن الحرس الملكي تثير إعجاب السعوديات

لن تذاع على بي إن سبورتس.. موعد مباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

احمي هاتفك المحمول من كورونا الملتصق به.. واتبع هذه النصائح

هل الكحول مثل الخمر وبه نجاسة؟ دار الإفتاء تكشف الحكم الشرعي.. فيديو

اغتصبها بعدما قتلها بالاتفاق مع زوجها.. تفاصيل جريمة العار بالدقهلية

بعد وفاته.. أسماء أبو اليزيد تطلب من جمهورها الدعاء لوالدها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان عباد الشمس.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بإطلالة مبهجة

بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها

بإطلالة أنيقة.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها