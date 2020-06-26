إحباط ترويج ٨ أطنان أغذية و١٢ ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج.





وتبين حيازته (8 طن سلع غذائية "مكرونة، سكر حر، أرز أبيض") وكذا (600 عبوة "زيت طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر " تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





كما تم ضبط مالك شركة "غير مرخصة" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب .





وتبين حيازته (12125 قطعة مستلزمات طبية "شكاكة، كحولية، خافض لسان، وريدى، قسطرة") مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على صحة المواطنين لطرحها للبيع للجمهور، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



