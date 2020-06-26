AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تحذر من تداول بروتوكولات علاج على صفحات التواصل: ليس لها أساس من الصحة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:24 م
برتوكولات علاج كورونا
برتوكولات علاج كورونا
Advertisements
فريدة محمد
حذرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، من تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن بروتوكولات لعلاج فيروس كورونا منسوبة لوزارة الصحة، مشيرة إلى أنها ليس لها أساس من الصحة وستضر بصحة المواطنين، لا سيما بعد بذل جهود كبيرة على مدار الفترة الماضية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت عبد الحليم، في بيان لها، أن هذه البروتوكولات عشوائية وبعضها مزيف، وما يشكل خطورة على المواطنين، منوهة أن هذه المواقع والصفحات تستغل قلة وعي العديد من المواطنين وتلعب بحملات ترويجية مزيفة لجذب انتباه المواطنين والنصب عليهم.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن أي بروتوكول يتم الإعلان عنه بعيدا عن مظلة وزارة الصحة غير صحيحة، وتناوله وتطبيقه يشكل خطورة على صحة المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرض على الفسق والفجور.. مطالب برلمانية وحزبية بحجب تطبيق التيك توك ولايكي.. برلمانية: أولادنا في خطر

الحكومة : لا صحة للمنشور المتداول حول بروتوكول علاج فيروس كورونا

الحكومة: لا صحة لإعادة حركة الطيران بالتزامن مع حلول عيد الفطر.. ولم نتراجع عن شراء القمح من المزارعين .. ولا زيادات جديدة على المخالفات المرورية.. ولا لاستبعاد المواد غير الأساسية من جدول الثانوية

برلماني: لا تهاون فى تطبيق القانون على مروجي شائعات كورونا

صحة النواب تطالب بتشديد عقوبات مصدر الشائعات حول كورونا

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج كورونا المتداولة على وسائل التواصل.. وبرلمانيون: إطلاق حملات توعية ضرورة.. ومطالب بتطبيق أقصى عقوبة على مروجي الشائعات

ترشيحاتنا

إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا.. شاهد

خلال شهر العسل.. انفجار بركان في وجه عروسين شوه جسدهما.. صور

شاب يصلي ولا يغتسل من الجنابة.. دار الإفتاء توضح الحكم في ذلك.. فيديو

في عيد ميلاد نيكول سابا.. عمرها الحقيقي وسبب خلافاتها مع شقيقتها رولا

الحكومة: لا توجد نية لرفع سعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه

الحكومة: لا صحة لتطبيق رسوم تأشيرة دخول على السائحين الوافدين إلى مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان عباد الشمس.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بإطلالة مبهجة

بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها

بإطلالة أنيقة.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها