برلمانية تحذر من تداول بروتوكولات علاج على صفحات التواصل: ليس لها أساس من الصحة

حذرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، من تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن بروتوكولات لعلاج فيروس كورونا منسوبة لوزارة الصحة، مشيرة إلى أنها ليس لها أساس من الصحة وستضر بصحة المواطنين، لا سيما بعد بذل جهود كبيرة على مدار الفترة الماضية لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضحت عبد الحليم، في بيان لها، أن هذه البروتوكولات عشوائية وبعضها مزيف، وما يشكل خطورة على المواطنين، منوهة أن هذه المواقع والصفحات تستغل قلة وعي العديد من المواطنين وتلعب بحملات ترويجية مزيفة لجذب انتباه المواطنين والنصب عليهم.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن أي بروتوكول يتم الإعلان عنه بعيدا عن مظلة وزارة الصحة غير صحيحة، وتناوله وتطبيقه يشكل خطورة على صحة المواطنين.