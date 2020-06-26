استعدادا للتدريبات.. اتحاد الكرة يعلن سلبية المسحة الثانية لفريق بيراميدز

أعلن اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان تسلمت نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها لاعبو فريق نادي بيراميدز يوم الأربعاء الماضي بعدما ظهرت سلبية نتيجة المسحة الأولى لجميع العاملين بالنادي.
وجاءت نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها جميع العاملين ببراميدز سلبية كذلك مثل نتيجة المسحة الأولى ليكون أول فريق خضع للمسحتين وجاءت سلبية تماما.
ونفذ بيراميدز جميع الاشتراطات المطلوبة من اللجنة الطبية ووفر جميع الإجراءات الاحترازية وبات بمقدوره خوض التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة عقب ثبوت سلبية المسحتين.