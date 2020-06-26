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برلمان

استبدال امتحانات السنة النهائية لطلاب الجامعات بأبحاث.. طلب إحاطة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:37 م
امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات
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فريدة محمد
تقدمت النائبة مي محمود بطلب احاطة لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ود. خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن امتحانات السنة النهائية بكافة الجامعات المصرية.

وقالت النائبة في طلبها: "نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) والذي يجتاح العالم كله ومن خلال نهج الحكومة في التكامل ما بين الوزارات للمرور من الأزمة و بدء تفعيل إجراءات التعايش مع الجائحة فأنني أتقدم بطلب إحاطة للدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن امتحانات السنة النهائية بكافة الجامعات المصرية والتي من المقرر عقدها في الأول من يوليو 2020 وما قد يعانيه الطلاب المغتربين من عدم توافر أماكن إقامة في المدن الجامعية نتيجة تحويل الكثير منها لأماكن للحجر الصحي مما يكبد الطلاب مشقة السفر من محافظة لأخرى يوميا أو عناء البحث عن أماكن للإقامة للطلبة من المحافظات البعيدة التي يصعب معها السفر اليومي".

وأضافت: "لذا فانني اتقدم لسيادتكم إحاطتنا علما بالإجراءات المتبعة وآليات الحل في ظل هذه الظروف وكذا إمكانية استبدال الامتحانات بأبحاث أسوة بباقي السنوات الأخرى".

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