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أخبار البلد

الفدان ينتج 900 كيلو.. الفلاحين: العائد المادي وراء الإقبال على زراعة البانكو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:47 م
حسين عبدالرحمن ابوصدام
حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان السر وراء اقبال المزارعين علي زراعة "البانكو" وهو (محصول ينتج حبوب تستخدم كغذاء للعصافير )هو زيادة العائد الاقتصادي مقارنه بالمحاصيل الصيفيه المنافسه له، حيث بدأ المزارعين في الاونه الاخيره البحث عن محاصيل جديده تكون اكثر ربحيه واقل تكلفة بعد انخفاض اسعار الذرة والقطن وتحديد مساحات معينه لزراعة الارز.

وأشار ابوصدام إلي ان المزارعين وجدوا في محصول البانكو البديل المناسب حيث تقل دورة حياته عن 3 اشهر وتتوفر تقاويه باسعار مناسبه ولا يحتاج الفدان لاكثر من شيكارة سماد وينتج نحو 900 كيلو من البذور ذات القيمه الاقتصاديه المرتفعه حيث تتراوح قيمة انتاجية الفدان من البذور والتبن ما بين 10الي12 الف جنيه .

وأضاف أن تكلفة الفدان الواحد لا تتعدى 4 الاف جنيه ويمكن زراعة هذا المحصول لمرتين متتاليتين في نفس الارض، ويمتاز هذا النبات بتحمل الملوحه وقصر دورة حياته مما يسهل زراعته بين العروات, 

واوضح عبدالرحمن ان اتجاه المزراعين لزراعة مثل هذه المحاصيل بمثابة جرس انذار للمسؤولين للاهتمام بوضع آليه لتسويق محصول الذرة الاستيراتيجي كغذاء للانسان وعلف للحيوان وخاصة الذره الصفراء التي تستنزف ميزانية الدولة من العمله الصعبه نتيجة عملية الاستيراد.

وأكد أن الذرة الصفراء المكون الرئيسي في صناعة الاعلاف ، والتي اعتاد الكثير من الفلاحين في الاونه الاخيره فرمها وتحويلها لسيلاج لتقليل مدة بقائها في الارض وتخفيض التكاليف مع ما يسببه ذلك من اهدار لهذا المحصول الهام .
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