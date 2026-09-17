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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القصة الكاملة لاستغاثة أم من التعـ ـدي على ابنتها وعزلها عن زملائها داخل حضانة بالسادات

القصة الكاملة لاستغاثة أم من التعـ ـدي على أبنتها وعزلها عن زملائها داخل حضانة بالسادات
القصة الكاملة لاستغاثة أم من التعـ ـدي على أبنتها وعزلها عن زملائها داخل حضانة بالسادات
مروة فاضل

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حالة من الجدل بعد تداول تفاصيل واقعة تتعلق بتعرض طفلة تُدعى نغم، للإهمال وسوء المعاملة داخل إحدى الحضانات بالمنطقة 13، وفقًا لما روته والدتها، التي أكدت أنها لاحظت تغيرات مفاجئة على الحالة النفسية والسلوكية لابنتها عقب التحاقها بالحضانة.

وبحسب رواية والدة الطفلة، بدأت ملاحظتها للتغيرات من خلال امتناع ابنتها عن تناول الطعام، والعصبية المفرطة، إلى جانب تعرضها لحالات فزع أثناء النوم.

تفاصيل واقعة حضانة السادات

وقال ام الطفلة نغم إنها عادت من الحضانة في أكثر من مرة بملابس مختلفة عن التي ارتدتها صباحًا، فيما كانت إدارة الحضانة تبرر ذلك بأن الطفلة قامت بتلويث ملابسها، رغم تأكيد والدتها أن ابنتها كانت قادرة على التحكم في نفسها.

وأوضحت والدة الطفلة أنه مع استمرار ملاحظتها لهذه التغيرات، جرى الاطلاع على تفريغات كاميرات المراقبة داخل الحضانة بحضور الإدارة، لتكشف التسجيلات.

منعها من دخول الحمام

ووفقًا لروايتها، عن تعرض ابنتها لعدد من الانتهاكات، من بينها منعها من دخول الحمام في الوقت المناسب، وحرمانها من الطعام والشراب وإلقائه، إلى جانب تعرضها للضرب والإساءات اللفظية والعزل خارج الفصل.

وأضافت الأم أن تلك التصرفات نُسبت إلى الناني ومعلمة الفصل، بحسب ما ظهر لها من خلال مراجعة كاميرات المراقبة.

محاولة لإنهاء الأزمة وديًا

وأشارت والدة الطفلة إلى أنه جرى الاتفاق بشكل مبدئي مع إدارة الحضانة على فصل المتسببات في الواقعة، وإنهاء الأمر بصورة ودية، إلا أن الأسرة فوجئت، بحسب روايتها، بعدم تنفيذ القرار واستمرار العاملات في الحضانة في ممارسة عملهن.

وأكدت الأم أن عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه دفع الأسرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية، حيث جرى تحرير محضر رسمي بقسم شرطة السادات، وأُحيل الملف بعد ذلك إلى التضامن الاجتماعي للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأسرة تتخذ الإجراءات القانونية

واختتمت والدة الطفلة حديثها بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل الحصول على حق ابنتها، مشيرة إلى أن الطفلة تخضع حاليًا للعلاج النفسي نتيجة ما تعرضت له، بحسب روايتها.

وشددت الأم على أن الهدف من الإجراءات التي اتخذتها الأسرة لا يقتصر على الحصول على حق ابنتها، وإنما يمتد إلى التأكد من توفير بيئة تعليمية آمنة ومحترمة تحمي جميع الأطفال داخل الحضانة.

اقعة حضانة السادات محافظة المنوفية مدينة السادات

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