عايز ياخد جنسية أجنبية.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد: اكتسبت احتقار الناس

هاجم عدد من رواد السوشيال ميديا الكاتب جمال عيد لتحريضه على مؤسسات الدولة من خلال منشوراته على مواقع السوشيال ميديا لتنفيذ مخططات أعداء الوطن .









قال أحد رواد السوشيال ميديا : " الناس ضجت خلاص من أفعال جمال عيد وأتأكدوا إنه ما فيش حاجة تهمه غير تنفيذ تعليمات السفارات “.





وأضاف : لماذا لا يتم التحقيق في جرائمه أفعاله لو كان يرتكبها منذ ثلاثين عاما كان سيتم إعدامه بتهمة الخيانة حتى ولو كان يعيش بأية من البلاد الغربية".





وقال اخر : "كل تصرفات جمال عيد عبارة عن قرابين بيقدمها للخارج عشان يكتسب أي جنسية تانية" مضيفا : "يا جمال يا عيد هو أنت عمرك ما هاتحكم عقلك وتعرف إن اللايكات إللى بتتعملك على الفيس بوك من شلتك دی عمرها ما كانت سياسية أو خدمة للوطن".





واضاف فى تعليق اخر : " على فكرة ولادك وأحفادك لما يعرفوا إنك كنت بتترافع عن تجار مخدرات وقتلة وإرهابيين هايستعروا من سيرتك وينكروك لأن مافيش حد هايقدر يخبي حقيقتك للأبد و صدقنا يا أستاذ جمال كل الهري بتاعك ده لم يكسبك غير إحتقار الناس لكن طبعا عارفين إن ده مايهمكشی وإن أهم حاجة عندك هي حسابك الدولار في البنك".



