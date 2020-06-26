AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عايز ياخد جنسية أجنبية.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد: اكتسبت احتقار الناس

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:04 م
رواد السوشيال ميديا
رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد
Advertisements
مصطفى رماح
هاجم عدد من رواد السوشيال ميديا الكاتب جمال عيد لتحريضه على مؤسسات الدولة من خلال منشوراته على مواقع السوشيال ميديا لتنفيذ مخططات أعداء الوطن .


قال أحد رواد السوشيال ميديا : " الناس ضجت خلاص من أفعال جمال عيد وأتأكدوا إنه ما فيش حاجة تهمه غير تنفيذ تعليمات السفارات “.

وأضاف : لماذا لا يتم التحقيق في جرائمه أفعاله لو كان يرتكبها منذ ثلاثين عاما كان سيتم إعدامه بتهمة الخيانة حتى ولو كان يعيش بأية من البلاد الغربية".

وقال اخر : "كل تصرفات جمال عيد عبارة عن قرابين بيقدمها للخارج عشان يكتسب أي جنسية تانية" مضيفا : "يا جمال يا عيد هو أنت عمرك ما هاتحكم عقلك وتعرف إن اللايكات إللى بتتعملك على الفيس بوك من شلتك دی عمرها ما كانت سياسية أو خدمة للوطن".

واضاف فى تعليق اخر : " على فكرة ولادك وأحفادك لما يعرفوا إنك كنت بتترافع عن تجار مخدرات وقتلة وإرهابيين هايستعروا من سيرتك وينكروك لأن مافيش حد هايقدر يخبي حقيقتك للأبد و صدقنا يا أستاذ جمال كل الهري بتاعك ده لم يكسبك غير إحتقار الناس لكن طبعا عارفين إن ده مايهمكشی وإن أهم حاجة عندك هي حسابك الدولار في البنك".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد

اتعظى قبل فوات الأوان .. رسالة من رواد السوشيال ميديا لـ منى مينا

بسبب دفاعه عن عناصر الإرهابية.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد

بسبب تعاونه مع الجماعة الإرهابية.. بلاغات عديدة ضد جمال عيد

ترشيحاتنا

إصابات كورونا في الولايات المتحدة أعلى 80 مرة من الرقم المعلن عنه

"نور ما بين الجمعتين ".. الوقت الصحيح لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

بكاء كلوب ورقص صلاح أبرزها.. مظاهر احتفالات صاخبة في مدينة ليفربول بعد التتويج بلقب البريميرليج لأول مرة منذ 30 عاما

هل الغرغرة تقى من فيروس كورونا ؟ هانى الناظر يكشف مفاجأة

مقابل 20 جنيها.. رجل يعرض منزله الفاخر وسيارته الفولفو للبيع.. صور

فضيحتك بجلاجل.. رواد السوشيال ميديا لـ ليلى سويف: بناتك مش متربية وإزاى بتدرسى فى الجامعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها

بإطلالة عصرية.. نداء شرارة تتألق في أحدث ظهور لها

على حسب بدلتك.. أحدث صيحات الكمامات الرجالي .. صور