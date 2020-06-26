الضم لن يشمل غور الأردن.. إسرائيل تنقل رسالة إلى أبو مازن عبر الملك عبد الله

بعثت إسرائيل رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، جاء فيها أن الضم لا يتوقع أن يشمل غور الأردن.





وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن الرسالة أرسلت عبر الأردن بعد لقاء رئيس الموساد يوسي كوهين مع الملك عبد الله الثاني.





وجاء في الرسالة أن الضم سيكون مقتصرًا على اثنتين أو ثلاث كتل استيطانية والتي لم يفسر أي منها ستكون قرب الوادي الموجود في جوش عتسيون، ويحتمل أيضًا أن يشمل معاليه أدوميم في الخطوة.





وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الموساد يوسي كوهين، زار الأردن سرًا ونقل رسالة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتعلق بموضوع ضم أجزاء من الضفة الغربية.





وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن كوهين زار في الأيام الأخيرة الأردن ممثلًا عن نتنياهو، واجتمع مع الملك الأردني عبد الله، ونقل له رسالة من نتنياهو في موضوع "فرض السيادة".