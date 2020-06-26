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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات الاحترازية بمطروح.. تفاصيل

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى محافظة مطروح لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد بعدد من الفنادق والمنتجعات السياحية والمتاحف، وذلك تمهيدا لاستئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول شهر يوليو.

صاحب الوزير خلال الجولة قرابة ٣٠ من المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية.

وتفقد صباح اليوم الجمعة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عددا من المناطق السياحية بالمحافظة والتي تم تطويرها لتصبح أكثر جذبا لاستقبال الزائرين والسائحين؛ منها مناطق شاطئ الغرام و حمامات كليوباترا والممشي السياحي.

وفي ‏منطقة شاطئ الغرام تفقد الوزير والمحافظ عددا من الشاليهات الموجودة بها لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الوقائية والسلامة الصحية بها والاطمئنان على جاهزيتها، حيث أن المنطقة تتضمن العديد من الخدمات السياحية منها عدد ١٦ شاليه ومطاعم وبرجولات ومحلات للخدمات السريعة (التيك أواى) وكافتيريات شاطئ، ومسرح مكشوف.

أما منطقة شاطئ كليوباترا فتم تطوير تمثال كليوباترا، والكافتيريات، ومنفذ بيع هدايا بالإضافة إلى مسطحات خضراء وممشى بطول ٢٠٠م وممشى زجاجى إلى داخل حمام كليوباترا الشهير.
وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات الاحترازية بمطروح.. تفاصيل
وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات الاحترازية بمطروح.. تفاصيل
وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات الاحترازية بمطروح.. تفاصيل
وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات الاحترازية بمطروح.. تفاصيل
وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات الاحترازية بمطروح.. تفاصيل
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