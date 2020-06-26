قبل انطلاقها غدا.. نائب وزير التعليم يتفقد آخر استعدادات انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية العملية

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه تقرر : توفير بوابة تعقيم لكل مقر من مقرات لجان الامتحانات ، وتوفير عدد 2 كاشف للحرارة لكل مقر ، وتوفير عصى إلكترونية للكشف عن التليفونات المحمولة والاجهزة الالكترونية الخاصة بالغش بجميع لجان الامتحان التحريري لطلاب الدبلومات الفنية ، وتوفير عدد 5 جهاز تغليف أحذية يتم نقلها من لجان الثانوية العامة والباقي يتم استلامه من الوزارة لتوفير غطاء حذاء لكل فرد يوميا بجميع لجان الامتحان التحريري لطلاب الدبلومات الفنية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أنه لتأمين الطلاب ايضا ، تقرر توفير جوانتي لكل طالب في كل يوم من ايام الامتحانات العملية ، وكمامة قطن واحدة ، وكمامة بلاستيكية واحدة او واقي وجه طوال فترة الامتحانات العملية ، وكذلك كمامة قطن واحدة و و واقي وجه طوال فترة الامتحانات التحريرية ، وعدد واحد كيس جيل مطهر كل يوم طوال فترة الامتحانات التحريرية.



