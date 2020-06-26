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تعليم

قبل انطلاقها غدا.. نائب وزير التعليم يتفقد آخر استعدادات انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية العملية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:59 م
اثناء الجولة
اثناء الجولة
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ياســـمين بدوي
تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، اليوم لجنة مدرسة العباسية الفندقية والصناعات بنات ، لمتابعة استعدادات اللجان لامتحانات الدبلومات الفنية العملية المقرر انطلاقها غدا السبت.

وقد حضر الزيارة التفقدية كل من : محمد موسى عماره رئيس قطاع التعليم الفني ، هاشم علي جامع رئيس الاداره المركزية للتعليم الفني ، والاستاذه منال محمود مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، محمد عبد اللطيف رئيس لجنة الاداره الصناعي ثلاث سنوات ، شتا محمد عبد الرازق وكيل لجنة الاداره ، و الاستاذ احمد حسن مدير التعليم الفني بالاداره التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية " العملية"  غدا السبت الموافق 27 يونيو 2020 .


وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه تقرر : توفير بوابة تعقيم لكل مقر من مقرات لجان الامتحانات ، وتوفير عدد 2 كاشف للحرارة لكل مقر ، وتوفير عصى إلكترونية للكشف عن التليفونات المحمولة والاجهزة الالكترونية الخاصة بالغش بجميع لجان الامتحان التحريري لطلاب الدبلومات الفنية ، وتوفير عدد 5 جهاز تغليف أحذية يتم نقلها من لجان الثانوية العامة والباقي يتم استلامه من الوزارة لتوفير غطاء حذاء لكل فرد يوميا بجميع لجان الامتحان التحريري لطلاب الدبلومات الفنية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أنه لتأمين الطلاب ايضا ، تقرر توفير جوانتي لكل طالب في كل يوم من ايام الامتحانات العملية ، وكمامة قطن واحدة ، وكمامة بلاستيكية واحدة او واقي وجه طوال فترة الامتحانات العملية ، وكذلك كمامة قطن واحدة و و واقي وجه طوال فترة الامتحانات التحريرية ، وعدد واحد كيس جيل مطهر كل يوم طوال فترة الامتحانات التحريرية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات  الدبلومات الفنية  التحريرية النظرية يوم 25 يوليو 2020.
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