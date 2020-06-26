قبل انطلاقها غدا.. نائب وزير التعليم يتفقد آخر استعدادات انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية العملية

تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، اليوم لجنة مدرسة العباسية الفندقية والصناعات بنات ، لمتابعة استعدادات اللجان لامتحانات الدبلومات الفنية العملية المقرر انطلاقها غدا السبت.
وقد حضر الزيارة التفقدية كل من : محمد موسى عماره رئيس قطاع التعليم الفني ، هاشم علي جامع رئيس الاداره المركزية للتعليم الفني ، والاستاذه منال محمود مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، محمد عبد اللطيف رئيس لجنة الاداره الصناعي ثلاث سنوات ، شتا محمد عبد الرازق وكيل لجنة الاداره ، و الاستاذ احمد حسن مدير التعليم الفني بالاداره التعليمية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية " العملية" غدا السبت الموافق 27 يونيو 2020 .