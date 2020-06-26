AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد جدل كبير.. الرئاسة التونسية توضح سبب عدم خضوع قيس سعيد للحجر الصحي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:35 م
الرئاسة التونسية
الرئاسة التونسية توضح سبب عدم التزام قيس سعيد بالحجر الصحي
Advertisements
قسم الخارجي
أدى عدم التزام الرئيس التونسي قيس سعيد بإجراءات الحجر الصحي عقب عودته من زيارة رسمية في فرنسا جدلا في تونس، حيث اضطرت الرئاسة لإصدار توضيح في هذا الشأن.

وقالت رشيدة النيفر المكلفة بالاعلام والاتصال في الرئاسة التونسية أن المؤسسة الرئاسية لم تتوقف يوما عن العمل حتى خلال فترة الحجر الصحي الاجباري.

وأضافت في تصريحات لوسائل إعلام تونسية أن  الرئاسة من أول المؤسسات التي اتخذت كل التدابير الوقائية حتي قبل فرض الحجر الصحي الاجباري لأنها رمزا للدولة.

وأوضحت أن زيارة الرئيس قيس سعيد إلى فرنسا جاءت  في إطار التدابير الوقائية اللازمة، موضحة أن الوفد الذي رافق الرئيس  أجرى فحوصات كورونا قبل 72 ساعة وكانت سلبية.

وأشارت النيفر إلى أن احتمال الإصابة بفيروس كورونا كان غير وارد وضعيف جدا خاصة وأن الزيارة استغرقت 27 ساعة وهي فترة لا يتم فيها احتضان الفيروس.

وفيما يتعلق بالجانب الفرنسي، ذكرت الرئاسة التونسية أنهم اتخذوا كل الإجراءات حتى أن قصر الإليزيه حظر ارتداء الكمامات لأنه لم يكن هناك داعي لارتدائها.

في السياق ذاته، أكدت المسؤولة التونسية أن عيد الجيش الوطني احتفال لا يمكن تأجيله، مضيفنه أنه قد تم اجراء التحاليل لنحو 700 مشارك قبل 72 ساعة كما تم تعقيم القاعات واتخاذ كل التدابير الوقائية.

ولفتت لأن نشاط رئيس الجمهورية منحصر الان على الأنشطة الضرورية فحسب مؤكدة أنه تم استشارة اللجنة العلمية لمجابهة كورونا قبل زيارة فرنسا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لم يلتزم بقواعد السلامة.. الرئيس التونسي يلتقي عائلة شهيد بدون ارتداء كمامة.. فيديو

حضن حائر وقبلات في الهواء.. موقف طريف بين ماكرون وقيس سعيد على باب الإليزيه.. فيديو

بدون كمامة.. جدل فى فرنسا بعد استقبال ماكرون للرئيس التونسي

ترشيحاتنا

سامي عبد العزيز: أمى كانت أفضل وزير مالية ولم أتقاض مصروفا من عمر 9 سنوات.. فيديو

كنت بشجعه.. بكاء أستاذ فيروسات تذكر مجهودات ابنه الطبيب في مكافحة كورونا

بعد جدل كبير.. الرئاسة التونسية توضح سبب عدم خضوع قيس سعيد للحجر الصحي

أخبار الرياضة.. وفاة والدة أمين صندوق الأهلي و"الشناوي" يجدد عقده.. وأفراح في ليفربول بعد حسم الدوري

بعد فتح المساجد.. دار الإفتاء تقدم مجموعة من النصائح الشرعية للتعايش مع كورونا

وحدة مفخخة.. إثيوبيا على حافة التفكك أمام عين آبي أحمد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة تدعو للتأجيل.. أسباب خطورة الحمل في زمن كورونا

اصطدام سيارة بالسور الخرساني أعلى محور صفط اللبن وتوقف حركة المرور.. صور

9 طرق لمنع العدوى.. كيف تحمي الحامل نفسها من كورونا؟