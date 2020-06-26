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اقتصاد

الأحد.. بدء حجز 204 قطع أرض عمارات سكنية بملوى الجديدة بمقدم 50 ألف جنيه

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:01 م
قطع أراضي
قطع أراضي
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آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 204 قطع أراضٍ سكنية عمارات، بمساحات مختلفة تتراوح بين 289 م2 و971 م2، بـــ مدينة ملوى الجديدة.

وذلك فى إطار جهود الوزارة والهيئة لتلبية رغبة جميع شرائح المجتمع فى الحصول على المسكن الخاص بهم.

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وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قيمة مقدم الحجز 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة.

وأشار الوزير، إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والموقع والمساحات، والأسعار وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 28/6/2020.
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