بالتنورة وبدون كمامات .. حفل زفاف في شارع العريش بفيصل.. فيديو

شهدت منطقة فيصل اليوم إقامة حفل زفاف، دون اتخاذ اى الاجراءات احترازية الموضوعة من قبل الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا





جاء ذلك علي الرغم من تأكيد الحكومة علي اتباع القرارات احترازية للحد من انتقال الفيروس، منها اغلاق القاعات ومنع اقامة الافراح وأي تجمعات.





ورصدت عدسة صدى البلد حفل زفاف بشارع العريش بفيصل دون اتخاذ أى إجراءات احترازية مثل ارتداء الكمامات أو الحفاظ على التباعد الاجتماعى , مما قد ينذر بحدوث كارثة و اصابة الكتير بفيروس كورونا





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وكان رئيس الوزراء، قد قال خلال مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا الثلاثاء الماضي، إنه بداية من 27 يونيو ستتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية مع السماح بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية.





وأضاف رئيس الوزراء أن موعد غلق كل المحلات 9 مساء والمطاعم والمقاهي 10 مساء، ووسائل النقل الجماعي تتوقف من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا، مضيفا أنه سيتم الاستمرار في غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.





وتابع أنه اعتبارا من السبت سيتم فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية وتعليق الصلوات الأسبوعية، مضيفا أنه سيتم استمرار تعليق العمل بدور المناسبات، أما السينمات والمسارح ستفتح اعتبارا من السبت بنسبة إشغال لا تتعدى 25%.