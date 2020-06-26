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منوعات

دراسة: فيروس كورونا يسبب سكتات دماغية وخرفًا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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احمد شريف

توصلت دراسة حديثة إلى أن فيروس كورونا التاجي، قد يتسبب في تلف دماغي لدى ما يصل إلى ستة من كل 10 أشخاص يعانون من أعراض خطيرة في المستشفى نتيجة الفيروس.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، نظر باحثون بريطانيون إلى 125 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى في ذروة أزمة كورونا بالمملكة المتحدة في أبريل الماضي، لكنهم اعترفوا بأن المرضى تم اختيارهم من قبل الأطباء ومن المحتمل أن يكونوا من أكثر المصابين بأعراض شديدة لفيروس كورونا.



وأوضحت الدارسة أن 62% من هؤلاء المرضى عانوا من سكتة دماغية أثناء إقامتهم في المستشفى في حين أصيب ثلثهم تقريبًا بالذهان أو بأعراض تشبه الخرف، إثر شدة مرضهم إثر فيروس كورونا.



ويعترف علماء من جامعات ليفربول وساوثهامبتون ونيوكاسل وكلية يونيفيرسيتي كوليدج في لندن، بأن دراستهم صغيرة للغاية بحيث لا يمكن استخلاص نتائج مؤكدة.



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وأفاد الأطباء، أن تصدي الجهاز التنفسي لفيروس كورونا نتج عنه ضرر عصبي بمخ مرضاه.


 

وأشار البحث إلي أن ما يصل إلى ثلث الأشخاص الذين يصابون بأعراض شديد من فيروس التاجي يعانون بجلطات دموية خطيرة والتي يمكن أن تؤدي إلى سكتات دماغية قاتلة إذا وصلت الجلطات إلى الدماغ وقطعت إمداد الدم عنه.



ويكافح العلماء لتحديد سبب تشكل الجلطات بالضبط لكن يعتقد أنها ناتجة عن التهاب شديد ناتج عن عدوى فيروس كورونا.



ويعتقد الأطباء أن هذا الالتهاب في الشرايين الرئيسية المؤدية إلى الدماغ وراء المشاكل النفسية التي يعاني منها بعض المرضى.

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