AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وليد سليمان ينعى والدة خالد الدرندلي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:08 م
خالد الدرندلى
خالد الدرندلى
Advertisements
محمد بدران

نعى "وليد سليمان" نجم الفريق الأول بالنادى الأهلى، والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، والتي وافتها المنية خلال الساعات الماضية بعد صراع مع المرض.


وكتب وليد سليمان عبر حسابه على انستجرام "خالص العزاء للمهندس خالد الدرندلى فى وفاة السيدة الوالدة الفاضلة".


وتلقى المهندس خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي خبرا حزينا، بوفاة والدته "هدى موسى لطفي" بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.


وأثبتت التحاليل إصابة والدة الدرندلي بفيروس كورونا بعد ان كشفت المسحة إيجابية العينة.


ودخلت هدي موسي والدة الدرندلي بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات وهي في حالة حرجة للغاية.


وأثبتت الأشعة والتحاليل التي خضع لها خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الاهلي عدم إصابته بفيروس كورونا.


وخضع خالد الدرندلي لمسحة قبل 5  أيام ثم مسحة أخرى قبل ساعات قليلة أثبتت سلبية العينة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ببراعة.. وليد سليمان يداعب الكرة خلال الحجر المنزلي

إصابة والدة أمين صندوق الأهلي بفيروس كورونا

وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي

استادات القابضة تنعى والدة خالد الدرندلي

أخبار الرياضة.. وفاة والدة أمين صندوق الأهلي و"الشناوي" يجدد عقده.. وأفراح في ليفربول بعد حسم الدوري

مجلس الأهلي والإدارة التنفيذية في جنازة والدة الدرندلي لتقديم العزاء

ترشيحاتنا

9 علامات لا تغفلها.. أعراض نقص فيتامين د

عودة الحضانات.. برلمانية: لا توجد ضمانات للسيطرة على كورونا بين الأطفال

مفيش مصل | مريم تدفع حياتها ثمنا للدغة عقرب بسوهاج.. شاهد

مكتشف أبطال رفع الأثقال.. رحيل مدرب المنتخب المصري عبد الباري حلمي

شاهد.. لحظة هجوم أنثى دب على سيارة مسرعة لإنقاذ صغيرها من الموت دهسا

بادرة انفراجة؟.. اتصال هاتفي بين أردوغان وميتسوتاكيس

AdvertisementS

وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي

مدرب برشلونة: ريال مدريد لن يفوز بجميع مبارياته المتبقية في الدوري الإسباني

رغم رحيله عن الأهلي.. حسام عاشور يخوض تدريبات فى منزله.. صور

سراج وطاهر أبوزيد ومصطفى يونس في جنازة «أم الأهلاوية»

بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول

مكتشف أبطال رفع الأثقال.. رحيل مدرب المنتخب المصري عبد الباري حلمي

الخطيب والعامري فاروق يشاركان في جنازة والدة خالد الدرندلي

أندية تغرد خارج السرب فى أزمة الدوري .. خبراء يطالبون بتنفيذ قرار الدولة.. ونجم الزمالك: الأهلي المستفيد الوحيد

بكاء كلوب ورقص صلاح أبرزها.. مظاهر احتفالات صاخبة في مدينة ليفربول بعد التتويج بلقب البريميرليج لأول مرة منذ 30 عاما

أجانب الزمالك.. من الأقرب للرحيل في الموسم المقبل؟.. الأرقام تجيب

مهنئا محمد صلاح.. فيفا: مبروك كتابة تاريخ جديد.. أول لاعب مصري يفوز بالبريميرليج

هتعمل إيه السبت.. مصطفى يونس: مش هخرج من البيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 علامات لا تغفلها.. أعراض نقص فيتامين د

شاهد.. لحظة هجوم أنثى دب على سيارة مسرعة لإنقاذ صغيرها من الموت دهسا

تجنبها فورا.. 10 أطعمة تضعف المناعة