وليد سليمان ينعى والدة خالد الدرندلي

نعى "وليد سليمان" نجم الفريق الأول بالنادى الأهلى، والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، والتي وافتها المنية خلال الساعات الماضية بعد صراع مع المرض.





وكتب وليد سليمان عبر حسابه على انستجرام "خالص العزاء للمهندس خالد الدرندلى فى وفاة السيدة الوالدة الفاضلة".





وتلقى المهندس خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي خبرا حزينا، بوفاة والدته "هدى موسى لطفي" بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.





وأثبتت التحاليل إصابة والدة الدرندلي بفيروس كورونا بعد ان كشفت المسحة إيجابية العينة.





ودخلت هدي موسي والدة الدرندلي بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات وهي في حالة حرجة للغاية.





وأثبتت الأشعة والتحاليل التي خضع لها خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الاهلي عدم إصابته بفيروس كورونا.



