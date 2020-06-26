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رياضة

أمين صندوق الأهلي الأسبق يعزي خالد الدرندلي في وفاة والدته

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قدم الدكتور محمود باجنيد أمين صندوق الأهلي الأسبق، واجب العزاء للمهندس خالد الدرندلي أمين الصندوق الحالي في وفاة والدته هدى موسي والتي تعتبر من أقدم أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء .

واجري باجنيد إتصالًا هاتفيًا بالدرندلي نقل له تعازيه في وفاة والدته التي تعتبر من أقدم من شغل منصب عضوية مجلس الإدارة.

وأصر أعضاء مجلس إدارة الاهلي ورموزه علي حضور جنازة والدة أمين صندوق النادي الاهلي التي وافتها المنية اليوم.

وحرص الخطيب ونائبه العامري فاروق وأعضاء المجلس طارق قنديل ومهند مجدي ومحمد سراج علي المشاركة في تشييع جثمان والدة المهندس خالد الدرندلي أمين صندوق النادي .
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