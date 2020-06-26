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مصطفى بكرى يكشف عن مخالفة بناء غرب الجولف

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:43 م
الاعلامى مصطفى بكرى
الاعلامى مصطفى بكرى
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أسامة علي

كشف الإعلامى مصطفى بكرى، عن إحدى مخالفات البناء الواقعة فى منطقة غرب الجولف التابعة للتجمع الخامس.


وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار" عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "فيه مجموعة من أصحاب النفوذ بتوع زمان أنشأوا سورا مخالفا فى الطريق الرئيسى بالمنطقة السابق الإشارة لها".


وأوضح بكرى، أن أصحاب النفوذ أقاموا السور لعزل المنطقة التى يعيشون بها عن المنطقة السكنية المجاورة وبالفعل تم عزل 500 أسرة. 


ومن جانبه قال محمد السروى أحد أهالي المنطقة، أن المنطقة أصبحت معزولة بالسور ونحن نطالب بتنفيذ القانون.


وأكد محمد السروى، أن السور دمر المخطط العمرانى بالكامل، لافتا إلى صدور قرار وزارى بإزالة السور منذ 12 عاما لم يتم تنفيذه.

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