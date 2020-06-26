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مرأة

بـ قصة شعر جديدة .. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بفستان قصير

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:56 م
مى عمر
مى عمر
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نهى هجرس
نشرت الفنانة مى عمر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جديدة وجذابة.

وظهرت بها مى عمر، بفستان قصير باللون السيلفر، ومطعم بمجموعة من الشراشيب التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت مى عمر فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمالها.

كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تبرز عن جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.
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