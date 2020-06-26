بـ قصة شعر جديدة .. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بفستان قصير





وظهرت بها مى عمر ، بفستان قصير باللون السيلفر، ومطعم بمجموعة من الشراشيب التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت مى عمر فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمالها.





كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تبرز عن جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.