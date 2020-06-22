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مرأة

كاش مايوه.. مى عمر تتألق بإطلالة مثيرة للجدل على الشاطئ.. شاهد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:08 م
مى عمر
مى عمر
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نهى هجرس
نشرت الفنانة مى عمر، صورة جديدة لها عبر الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة على الشاطئ.

وأطلت مى عمر، بكاش مايوه باللون الأبيض، ومطعم باللون الأسود الذى يبرز  جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مى عمر فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت نظارة شمية باللون البنى الذى يتناسب مع ملامحها وإطلالتها.

و تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلى الطبيعي التى تبرز جمالها.

ووضعت مجموعة من السلاسل الذهبية حول الرقبة، وساعة لليد باللون الذهبى لأكمال إطلالتها.
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And I wonder if the beach misses me too ... 🌴

A post shared by Mai Omar (@maiomar_) on

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