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مرأة

بفستان أوف شولدر .. مي عمر تخطف قلوب متابعيها برفقة زوجها

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:47 م
مي عمر ومحمد سامي
مي عمر ومحمد سامي
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، برفقة زوجها المخرج محمد سامي.

وعلقت مي عمر على الصورة بكلمات رومانسية "لا يهم ما هو أمامي، طالما أنني أعلم أنك ورائي دائمًا".

وتألقت مي عمر مرتدية فستانا باللون الأبيض المميز قصير فوق الركبة بتصميم الأوف شولدر، مع وضع الحزام على منطقة الخصر لإبراز قوامها الرشيق.

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واستكملت مي عمر إطلالتها الجذابة، حملت حقيبة باللون الأبيض قصيرة الحجم، وانتعلت حذاء ذا كعب عال.

كما برزت جمال ملامحها ببعض اللمسات الناعمة، فوضعت اللون البني في الشفاه، مع تحديد العين بالكحل الأسود.
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