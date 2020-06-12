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مرأة

بالبرتقالي القصير.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:40 م
مي عمر
مي عمر
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها برفقة كلبها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة لافتة.

وأطلت مي عمر على جمهورها مرتدية فستان قصير باللون البرتقالي الطوبي بشكل جمالي أنيق وبسيط، بتصميم الكتف الواحد، وظهرت أثناء جلوسها على الأريكة.

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وظهرت مي عمر باللمسات الجمالية التي تناسب بشرتها مرتكزة على الألوان الترابيه، فوضعت اللون البرتقالي الهادئ في الشفاه، مع مزيج من البلاشر والهايلايتر على الوجنتين.

وتركت مي عمر خصلات شعرها البني الحريري منسدلا على الكتف الواحد، مما أبهرت متابعيها على صفحتها الشخصية.

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