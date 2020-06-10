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فن

للمرة الأولى.. مي عمر تخوض البطولة المطلقة بمسلسل لؤلؤ

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:53 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تخوض الفنانة مي عمر البطولة المطلقة لأول مرة من خلال عمل درامى جديد، "لؤلؤ" سيتم عرضه خارج السباق الرمضانى، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام.

وتبدأ مي عمر تصوير مشاهدها خلال الفترة المقبلة، وجار اختيار الأبطال الذين سيشاركونها في بطولة العمل وترشيح عدد من النجوم.

يشار إلى أن مى عمر حققت نجاحا جماهيريا الموسم الرمضانى الماضى من خلال شخصية " ليل" التي قدمتها في مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال وظهورها بشكل مختلف وأداء متميز في المسلسل.

وتدور أحداث العمل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.

مسلسل الفتوة تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.

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