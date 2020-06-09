عزمي وجميلة.. نجلاء بدر تستعيد ذكريات مسلسل الفتوة

نشرت الفنانة نجلاء بدر صوره جديده لها مع الفنان احمد صلاح حسني وذلك من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





علقت نجلاء بدر على الصوره قائلة :"جميله و عزمي ".





تفاعل مع الصور عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" كنتوا تجننوا في المسلسل ده ".





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وتابعت اخري قائلة: " قمرانتوا الاتنين بجد ".



