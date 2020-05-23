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فن

عزمي وجميلة.. نجلاء بدر تنشر صورة من مسلسل الفتوة.. شاهد

السبت 23/مايو/2020 - 04:38 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من مسلسل الفتوة مع النجم أحمد صلاح حسنى.

وكتبت معلقة على الصورة: "عزمي و جميلة راحوا في الوبا ؟مسلسل الفتوة ،كل عيد وانتوا بالف خير".

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نالت الصورة إعجاب الجمهور وكانت تعليقاتهم كالآتى:
-"دورك حلو جدا" وأضاف أخر "مبدعه و نورتى الشاشة يا نجلاء" وعلقت أخرى "دورك رهيب فى المسلسل". 


وتشارك الفنانة نجلاء بدر  في سباق الدراما الرمضانية ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.

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