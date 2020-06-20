بـ الأحمر القصير.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن رشاقتها

نشرت المطربة نجوى كرم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة وجذابة.
وظهرت نجوى كرم، بفستان قصير باللون الأحمر، ومطعم باللون الأسود ليبرز عن جمالها ورشاقتها، وأنتعلت حذاء مكشوف بكعب عالى باللون الأسود.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نجوى كرم فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح.
كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانيقة.
ووضعت قرط بسيط باللون الذهبى لأكمال إطلالتها الجذابة