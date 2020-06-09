بعد أحدث ظهور لها.. الجمهور لـ نجوى كرم: وحشتينا قوى

نشرت النجمة نجوى كرم عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها من وسط الطبيعة، حيث الأشجار والطبيعة الخضراء، وعلقت نجوى كرم على الصورة قائلة: "حياة الطبيعة إلى هي الحياة".

وشهدت الصورة تفاعلا كبيرا من الجمهور، فمنهم من علق "أنا بحبك كتير بجد"، وأخرى "أنتي زي القمر دايما والله"، وقال أحد معجبى نجوى كرم "وحشتينا أوي واحنا حياتنا ليكي".





يذكر أن نجوى كرم كان آخر ظهور لها عبر حفل أونلاين بدون جمهور وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

تحظى نجوى كرم بشهرة كبيرة فى العالم العربى، ولكنها لم تقدم أغنيات مصرية وهو ما لم يحقق لها انتشارا كبيرا بين الجمهور المصرى.