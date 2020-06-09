AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد أحدث ظهور لها.. الجمهور لـ نجوى كرم: وحشتينا قوى

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:09 م
نجوى كرم
نجوى كرم
Advertisements
نبيل العدوى
نشرت النجمة نجوى كرم عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها من وسط الطبيعة، حيث الأشجار والطبيعة الخضراء، وعلقت نجوى كرم على الصورة قائلة: "حياة الطبيعة إلى هي الحياة".
 
وشهدت الصورة تفاعلا كبيرا من الجمهور، فمنهم من علق "أنا بحبك كتير بجد"، وأخرى "أنتي زي القمر دايما والله"، وقال أحد معجبى نجوى كرم "وحشتينا أوي واحنا حياتنا ليكي".

يذكر أن نجوى كرم كان آخر ظهور لها عبر حفل أونلاين بدون جمهور وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

تحظى نجوى كرم بشهرة كبيرة فى العالم العربى، ولكنها لم تقدم أغنيات مصرية وهو ما لم يحقق لها انتشارا كبيرا بين الجمهور المصرى.
View this post on Instagram

‪7ayeeti l tabbi3a lli hiyyi l 7ayeet 🌺‬

A post shared by Najwa Karam (@najwakaram) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليس لنا ملجأ سواك يا الله.. هكذا دعت نجوى كرم للتخلص من كورونا

نجوى كرم تنشر فيديو لـ ريا أبى راشد: بحبك ووحشتينى

نجوى كرم تنشر رسالة غامضة عبر تويتر ..شاهد

بـ ملابس غريبة.. نجوى كرم تثير الجدل فى أحدث ظهور

نجوى كرم توجه رسالة لجمهورها .. وأحد المتابعين: أنا بحبك أكتر

شاهد.. نجوى كرم بإطلالة جديدة وسط الطبيعة

ترشيحاتنا

نائبة تعلن تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بـ كورونا

أغربها واقى الشمس.. حلول لن تتوقعيها للتخلص من اسمرار الشفاة

سبب ارتفاع عداد الإصابات والوفيات بـ كورونا في السعودية

ماذا قالت نيللي كريم عن خبر خطوبتها من رجل الأعمال عمر إسلام

تأجيل زيادة الكهرباء .. حقيقة أم شائعة .. الحكومة ترد

لعن الله من أيقظها.. مسئولو القطبين يثيرون التعصب ويدعون للفتنة.. تقرير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالا بعيد ميلاد كلبها.. نسمة محجوب تتألق بالكاجوال على انستجرام

بإطلالة كلاسيكية.. بوسى شلبى تخطف الأنظار بمظهر جذاب

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور لـ طليقة ماجد المصرى.. شاهد