محافظ البحيرة: صرف مستحقات الأطباء ودعم مستشفيات الحجر بالمستلزمات

التقى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالدكتور محمد منيسى نقيب الأطباء ووفد مرافق له لبحث مشكله صرف مستحقات الأطباء الذين يعملون بمستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار وبمركز التعليم المدنى المخصص لعزل مصابى كورونا ذوى الحالات البسيطة لبحث صرف مستحقات المالية لهم منذ بدء عملهم.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بسرعة صرف كافة مستحقات الأطباء العاملين بالعزل الصحي، بمستشفى كفر الدوار التى دخلت بقرار من وزيرة الصحة لمنظومة الحجر الصحى من15ابريل الماضى حيث تم بدء صرف مستحقات الفوج الأول بحجر كفر الدوار ومركز التعليم المدنى بدمنهور وسيتم صرف باقي صرف الأفواج الأخرى تباعا.

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كما تم خلال لقاء المحافظ بنقيب الأطباء بحث تزويد مستشفيات الحجر الصحى والعزل بالمستلزمات الطبية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.







وأكد المحافظ تزويد المستشفيات بالمحافظة بالمستلزمات الطبية حفاظا على سلامة الأطقم الطبية والعاملين بهامن فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى توفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفي صدر دمنهور لخدمة مصابى كورونا ولرفع المعاناة المادية عن كاهل اهاليهم.





حضر اللقاء كل من الاطباء محمد بشير معتوق ، محمود جمال ،عبد العزيز المغازى ،محمد عبادى بمستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار والدكتور محمد شاهين المدير الفنى للعزل الصحى لمصابى كورونا ذوى الحالات البسيطة بمركز التعليم المدني بدمنهور.

