على متن دراجة بخارية .. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد مجدي بالكمامة

شارك الفنان أحمد مجدى متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له.





وظهر أحمد مجدى بالكمامة وهو يقود دراجة بخارية، وكتب معلقا : "عند الركوب نحو الغروب، والشعور بالحياة والسلام، هذه لحظة سأعتز بها بالتأكيد".





وجاءت التعليقات ما بين " ايه الحلاوه دي ، ربنا يحميك يا شبح ، وحشتنا يا نجم" .





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يذكر أن الفنان أحمد مجدي بطل مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان المنقضي، يهتم كثيرا بالإخراج السينمائي بجانب التمثيل.





وشارك أحمد مجدى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، محمد دياب، وآيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.