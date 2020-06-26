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مصطفى بكري: محمد مرسي حاول أداء القسم دون إذاعته على الهواء

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:27 م
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
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أسامة علي

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن قضاة مصر وقفوا إلى جانبها فى وقت كانت فى أمس الحاجة فيه إلى العدالة إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية.


وأوضح بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"، أن قضاة مصر فى كل مكان وزمان هم حراس العدالة، يضحون بكل ما يملكون من أجل استقلال القضاء ونفاذ الدستور.


وتابع مصطفى بكرى، أنه بعد الإعلان عن فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة حدث جدل حول مكان أداء مرسى للقسم حيث راوغ كثيرا أدائه أمام المحكمة الدستورية العليا.


وأشار مصطفى بكرى، إلى أن أعضاء المحكمة الدستورية رفضوا جميع مقترحات مرسى غير الدستوري، لافتا إلى أنه اشترط أداء القسم أمام المحكمة الدستورية دون إذاعته على الهواء،الأمر الذى رفضته المستشارة تهانى الجبالى.

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