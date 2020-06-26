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أخبار العالم

بعد تسجيل 2500 وفاة جديدة.. ترامب: تبقى أمامنا القليل وننتهي من كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:30 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته لم يبق أمامها سوى القليل من العمل لتنتهي من مكافحة فيروس كورونا، مؤكًدا أن المطلوب سيتم إنجازه.


وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت 45992 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2494 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.


وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عقارًا تنتجه شركة بريطانية ربما يكون الأقرب لاعتماده عالميًا كلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.


وقالت كبيرة باحثي منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان إن عقار أسترازينيكا الذي يطوره باحثون بجامعة أوكسفورد لحساب شركة "مودرنا" البريطانية للأدوية هو المرشح الأقرب لتطويره كلقاح مضاد لفيروس كورونا بالنظر إلى المرحلة المتقدمة التي بلغتها تجاربه والتي اقتربت من الانتهاء.




وأضافت سواميناثان أن عقار أسترازينيكا سيدخل المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب على الأرجح في منصف يوليو المقبل.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن تطوير علاج ولقاح كورونا يحتاج إلى 30 مليار دولار. 


وأوضحت أن المبادرة العالمية للإسراع بتطوير وإنتاج اختبارات COVID-19 واللقاحات والعلاجات ستتطلب أكثر من 30 مليار دولار خلال العام المقبل.


وقالت المنظمة العالمية، التي قدمت تفاصيل ما يسمى مشروع تسريع ACT ، الذي يهدف إلى تجميع الموارد الدولية للتغلب على الوباء، إن "الخطط المكلفة المعروضة اليوم تتطلب تمويلًا بقيمة 31.3 مليار دولار للتشخيص والعلاج واللقاحات". 


وأضافت أنه تم التعهد حتى الآن بمبلغ 3.4 مليار دولار من أصل القيمة الاجمالية.
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