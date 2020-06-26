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الغرفة التجارية: اللى معاه فلوس يشترى دهب

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:44 م
ذهب
ذهب
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عبد الخالق صلاح
قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، ما يحدث عالميا تكالب كملاذ آمن للاستثمار، لأن هناك تذبذبا فى الأسهم وأسعار البترول والعملات، وهناك تغيرات تحدث، والمستثمرون يذهبون للملاذ الآمن، وهو الذهب، ثم يعودون ويضعون فى العملات والأسهم أو فى البترول.

وعن توقعاته، قال واصف، خلال برنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، لا يوجد ما يقول إن اتجاه الذهب سيهبط، لأن لم يتم حل أزمة كورونا، بل أن هناك البعض ينتظر موجة ثانية.


وأردف، دائما أقول "كل الأوقات مناسبة لشراء الذهب.. لو معاك فلوس زيادة حطها فى الدهب.. فمن سنة 81 .. مافيش سنة الدهب قل .. والزيادة دائما تكون 22 % من عام لآخر، ومن يوم 1 يناير الزيادة فى الذهب تصل إلى 27 %.


وعن حركة البيع والشراء والورش والعمالة، قال واصف، لا يوجد وعي استثماري لدى المواطن المصرى، ولكن أعتقد أن الناس بدأت خلال الأسابيع الماضية، تشترى الذهب، ولكن لا يوازى نفس الفترة العام الماضى، ولدينا فى كل قطاع الذهب فى مصر حوالى 300 ألف فرد عامل فى مجال الذهب.
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