حبس عاطل لاتجاره فى الهيروين بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.





وامرت النيابة بارسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل عنها.





كما امرت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء الترحيات اللازمة حول نشاط المتهم واعداد تقرير بذلك.





وكانت قد تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط "عاطل" حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 205 كيلو جرام – مبلغ مالى – ميزان حساس – سلاح أبيض – هاتف محمول) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



