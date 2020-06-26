خطأ أحمد حجازي يتسبب في خسارة وست بروميتش أمام برينتفورد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي





هدف اللقاء الوحيد، سجله واتكينز لبرينتفورد في الدقيقة 16، بعد خطأ في التغطية الدفاعية لحجازي، ليستبب في خسارة فريقه في مباراة اليوم.





وشارك حجازي في المباراة بأكملها مع فريقه وست بروميتش ألبيون، لكنه لم يمنع فريقه من تجرع مرارة الهزيمة في "البريميرشيب" للمرة السادسة هذا الموسم.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي برينتفولد للنقطة 66 في المركز الثالث بصفة مؤقتة، بينما توقف رصيد نادي وست بروميتش ألبيون عند 71 نقطة في صدارة جدول الترتيب.





جدير بالذكر أن فوز وست بروميتش في مباراة اليوم، كان سيمنحه بطاقة التأهل المباشرة للدوري الإنجليزي الممتاز، في حال فوزه في المباراة المقبلة.

خسر نادي وست بروميتش ألبيون، والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري أحمد حجازي، أمام نظيره نادي برينتفورد، بهدف نظيف، في افتتاحية منافسات الجولة التاسعة والثلاثين لبطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.