الخوف على ولادنا.. حازم إمام يكشف سر إعلانه رفض خوض تدريبات الزمالك

قال حازم إمام، قائد فريق الكرة بنادي الزمالك، إن خوف لاعبي الفريق على أولادهم وذويهم، هو ما دفعه لاصدار بيان باسم زملائه عبر حسابه، يرفضون فيه النزول إلى أرضية الملعب أو خوض التدريبات.
وأضاف قائد الزمالك، خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" المصلحة العامة دفعتني لاصدار البيان.. الجميع يخشى على أسرته من الاصابة بكورونا بعد ظهور حالة إيجابية للحارس محمد عواد".
وواصل:" أنا تحت أمر الزمالك ولو أنا فقط من سيصاب بالفيروس دون عدوى أسرتي،،فمستعد للنزول لأرضية الملعب وخوض التدريبات بشكل طبيعي".