الخوف على ولادنا.. حازم إمام يكشف سر إعلانه رفض خوض تدريبات الزمالك

قال حازم إمام، قائد فريق الكرة بنادي

الزمالك

، إن خوف لاعبي الفريق على أولادهم وذويهم، هو ما دفعه لاصدار بيان باسم زملائه عبر حسابه، يرفضون فيه النزول إلى أرضية الملعب أو خوض التدريبات.