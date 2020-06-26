كورونا بلا ضمانات .. شيكابالا يطالب المسئولين بمراجعة قرار عودة الدوري

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك ، أن جميع لاعبي الفريق متخوفون من خوض التدريبات في ظل تفشي فيروس كورونا وإصابة الحارس محمد عواد بالوباء.





وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك:" لا يوجد أي ضمان من أحد لتفادي الإصابة بكورونا، هذه أمور بإرادة الله، ونحن جميعا نتخوف على أسرنا وأبنائنا".









وأكمل:" نناشد المسئولين عن الرياضية بضرورة مراجعة قرار استئناف الأنشطة ومسابقة الدوري الممتاز".



