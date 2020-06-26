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رياضة

كورونا بلا ضمانات .. شيكابالا يطالب المسئولين بمراجعة قرار عودة الدوري

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، أن جميع لاعبي الفريق متخوفون من خوض التدريبات في ظل تفشي فيروس كورونا وإصابة الحارس محمد عواد بالوباء.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك:" لا يوجد أي ضمان من أحد لتفادي الإصابة بكورونا، هذه أمور بإرادة الله، ونحن جميعا نتخوف على أسرنا وأبنائنا".


وأكمل:" نناشد المسئولين عن الرياضية بضرورة مراجعة قرار استئناف الأنشطة ومسابقة الدوري الممتاز".

وأنهى:" مسابقة دوري أبطال أفريقيا تختلف عن الدوري الممتاز، فمن الممكن تحمل مباراتين فقط تتبقى في مشوارنا الأفريقي وليس 16 مباراة".
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