AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بيطري كفر الشيخ: تحصين 10 آلاف و870 طائرًا منزليًا خلال شهر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:52 م
بيطري كفر الشيخ:
بيطري كفر الشيخ: تحصين 10 آلاف و870 طائرًا منزليًا خلال شهر
Advertisements
محمود زيدان
أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تحصين 10 آلاف و870 طائرًا منزليًا، خلال شهر، ضمن جهود الحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وتواصل مديرية الطب البيطري، تحت إشراف الدكتور أيمن عبد الرحيم، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز ومدن كفر الشيخ، في تعقيم المنشآت الحيوية والحكومية بالمواد المطهرة.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تكثيف تطهير الأماكن والمنشآت الحكومية حرصًا على صحة المواطنين.

كما تقوم مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ بالتنسيق مع مباحث التموين والمتابعة التموينية في شن حملاتها المكثفة لضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيطري المنيا: ضبط 9 أطنان فسيخ بمركز مغاغة

بيطري الشرقية: تحصين 684 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور

تحصين 23 ألف طائر وتسليم 4816 فيزا لمستحقى تكافل وكرامة بـ كفر الشيخ

لحماية الثروة الداجنة.. تحصين 199 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور بالشرقية خلال مايو

بيطري المنيا يحصن 64300 طائر ضد إنفلونزا الطيور

حملة نظافة شاملة .. أوقاف كفر الشيخ تنهي استعداداتها قبل فتح المساجد بساعات.. صور

ترشيحاتنا

9 علامات لا تغفلها.. أعراض نقص فيتامين د

فايلر يجدد عقده مع الأهلي ويرفض عرض أحد الأندية الهولندية

بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة.. حقيقة تعديل نموذج اجابة الانجليزية وإعادة توزيع الدرجات

بيان رسمي من شيكابالا وحازم إمام لرفض خوض تدريبات فريق الزمالك

بشرى.. عقار لعلاج كورونا يتوفر خلال 3 أسابيع بالأسواق المصرية

أخبار السوشيال ميديا.. عواد ينشر صورة تحاليل كورونا.. المتحدة تتعاقد موسمين مع محمد رمضان.. وغادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها

AdvertisementS

بعد أيام من إصابته.. وفاة أول فنان عربي بـ فيروس كورونا

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

بوزن زائد.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها من أحمد العوضي

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

مفاجأة سارة.. دواء لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويعالج فى 4 أيام فقط

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل ملء خزان سد النهضة

بسبب كورونا.. إيطاليا تنشر الجيش للسيطرة على اشتباكات قرب نابولى

السيسى يصدر قرارا بترقية العصار لرتبة فريق فخري..ومنحه وشاح النيل

9 علامات لا تغفلها.. أعراض نقص فيتامين د

ميليشيات الوفاق تهدد بشن هجوم على مدينة سرت

100 لقاح و30 مليار دولار.. الصحة العالمية تصدم الجميع بشأن موعد لقاح كورونا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتلبس بأكثر من طريقة.. إسراء مصطفى توضح قطع أزياء لا غنى عنها للفتيات

ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا في المطاعم والمقاهي.. شاهد

بالكاجوال الجذاب.. كارمن سليمان تتألق رفقة زوجها وابنها.. شاهد