بيطري كفر الشيخ: تحصين 10 آلاف و870 طائرًا منزليًا خلال شهر

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تحصين 10 آلاف و870 طائرًا منزليًا، خلال شهر، ضمن جهود الحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.





وتواصل مديرية الطب البيطري، تحت إشراف الدكتور أيمن عبد الرحيم، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز ومدن كفر الشيخ، في تعقيم المنشآت الحيوية والحكومية بالمواد المطهرة.





ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تكثيف تطهير الأماكن والمنشآت الحكومية حرصًا على صحة المواطنين.





كما تقوم مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ بالتنسيق مع مباحث التموين والمتابعة التموينية في شن حملاتها المكثفة لضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



