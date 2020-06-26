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مجلس الوزراء: لكل وزير الحق في تحديد العمل ونسبة عمل الموظفين ..فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:51 م
نادر سعد، المتحدث
نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
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اسراء صبري
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن سابقا كان قرار الخاص بتنظيم عمل الموظفين خلال جائحة كورونا كان في يد رئيس الوزراء، حيث كان يحدد فئات معينة مسموح لها الحصول على إجازات استثنائية، وكان هذا القرار بيتم تجديده كل 15 يوم.

وأضاف "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن بداية من القرار الذي صدر بالأمس، تم نقل قرار تنظيم عمل الموظفين إلى الوزراء المعنيين، حيث أصبح من حق كل وزير أن يحدد العدد الملائم داخل المصلحة أو الوزارة التي يديرها.

وتابع: أن خلال الفترة الماضية كان هناك رفاهية العمل بنسبة 50% من الطاقة والتوسع في منح إجازات للفئات المستثناة، مشيرا إلى أن هذه الرفاهية كانت متواجدة نتيجة توقف معظم الخدمات الحكومية، وبالتالي لم نكن في حاجة إلى عدد الموظفين بالكامل.

وأوضح أن حاليا الخدمات الحكومية بدأت في العودة، حيث عاد الشهر العقاري ومصلحة الأحوال المدنية عادوا للعمل بكافة طاقتها، ولذلك نحتاج إلى عودة كل العاملين.

وشدد على أن الوزراء خلال الفترة الحالية سيكونوا ملزمين بقرار مجلس الوزراء، متابعا: رئيس مجلس الوزراء قالهم راعوا أن احنا في ظروف الكورونا..وبالتالي سيكون هناك مراعاة للحالات الاستثنائية.
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