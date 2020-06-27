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محافظات

منال عوض: مدينة الأثاث بدمياط تشارك في فرش بشائر الخير بالإسكندرية

السبت 27/يونيو/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن المحافظة تسعى بشكل فعلى لتشغيل كافة ورش الأثاث بمدينة الأثاث وإتاحة الفرصة لصناع الاثاث في المشاركة في فرش الوحدات السكنية التابعة للمشروعات السكنية الكبرى التى تقوم بها الدولة كمشروع بشائر الخير في عدد من المحافظات.

موضحة، ان مدينة الأثاث بشطا بدأت بالفعل في التجهيز لفرش عدد ١٥.٢٩٦ ألف وحدة بمشروعات بشائر الخير ٥،٣ بمحافظة الإسكندرية لصالح الصناع بمدينة دمياط للأثاث.

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وأضافت، أنه تم تقسيم تلك الوحدات على مرحلتين، حيث تضمنت المرحلة الأولى ١٠.١٩٢ ألف وحدة بمشروع بشائر الخير ٥، وبالمرحلة الثانية ٥.١٠٤ آلاف وحدة ببشائر الخير ٥، و٥٩٢ وحدة ببشائر الخير ٣. 

وأشارت عوض، أن تلك المبادرة تأتى استكمالا لسلسلة الاتفاقيات المبرمة سلفًا مع عدد من الجهات وذلك لتنشيط الحركة التجارية وإتاحة فرص جديدة للصناع بالمدينة والتى تعد من أضخم المشروعات القومية بذلك القطاع على الإطلاق، كما  تم وضع خطة لتسليم المنتجات وفقًا لبرنامج زمنى محدد.

يذكر أن مدينة دمياط للأثاث ،أحد أهم المشروعات القومية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية بهدف دعم هذه الصناعة التي تعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط وانشأت هذه المدينة بهدف تطوير هذه الصناعة الحيوية ومواكبة المنافسة العالمية، توفر المدينة 100 ألف فرصة عمل مؤقتة و30 ألف فرصة عمل دائمة ويقع مشروع مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانا  بشطا ، وأنشأت بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015.
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