لعشاق السى فوود.. طريقة تحضير بلح البحر بالكريمة

قدم الشيف

نورا السادات

من خلال برنامجه عمايل إيديا على قناة سي بي سي سفرة





مقادير بلح البحر بالكريمة:

بلح البحر

ثوم كزبرة خضرا

شبت كمون

كريمة طبخ

ليمون

مرقة خضروات

بصل ابيض

فلفل ألوان فلفل اخضر حار







طريقة تحضير بلح البحر بالكريمة:

* يشوح الثوم في الزيت.

* ويضاف له بلح البحر والكزبرة والشبت والكمون والليمون والفلفل الألوان والفلفل الخار والبصل الأبيض وقليل من المرقة.

* ويترك على النار حتى تمام الطهي.

* ثم يضاف قليل من الكريمة ويترك حتى الغليان.

* ويقدم ساخنا.