لعشاق السى فوود.. طريقة تحضير بلح البحر بالكريمة

قدم الشيف نورا السادات طريقة تحضير عمل بلح البحر بالكريمة من خلال برنامجه عمايل إيديا على قناة سي بي سي سفرة.
بلح البحر
ثوم كزبرة خضرا
شبت كمون
كريمة طبخ
ليمون
بصل ابيض
فلفل ألوان فلفل اخضر حار
طريقة تحضير بلح البحر بالكريمة:
* يشوح الثوم في الزيت.
* ويضاف له بلح البحر والكزبرة والشبت والكمون والليمون والفلفل
الألوان والفلفل الخار والبصل الأبيض وقليل من المرقة.
* ويترك على النار حتى تمام الطهي.
* ثم يضاف قليل من الكريمة ويترك حتى الغليان.
* ويقدم ساخنا.
بلح البحر
ثوم كزبرة خضرا
شبت كمون
كريمة طبخ
ليمون
مرقة خضروات
بصل ابيض
فلفل ألوان فلفل اخضر حار
طريقة تحضير بلح البحر بالكريمة:
* يشوح الثوم في الزيت.
* ويضاف له بلح البحر والكزبرة والشبت والكمون والليمون والفلفل
الألوان والفلفل الخار والبصل الأبيض وقليل من المرقة.
* ويترك على النار حتى تمام الطهي.
* ثم يضاف قليل من الكريمة ويترك حتى الغليان.
* ويقدم ساخنا.