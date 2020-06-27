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أخبار البلد

الشراقوة يتبرعون بالبلازما لمرضى فيروس كورونا.. صور

السبت 27/يونيو/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية صورا للمصريين المتعافين من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وهم يتبرعون بالبلازما في مدينة الزقازيق.

وكان اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلبيس، شكل لجنة لمعاينة منزلين عقب تبرع الأهالي بهما ليتم تخصيصهما كأماكن عزل للمصابين بفيروس كورونا من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وأكد رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه قام وبرفقته وكيل الإدارة الصحية ببلبيس ونواب المجلس مدينه بتفقد المبنى الذي يجري تجهيزه بقرية الجوسق لعزل مرضى كورونا عقب تبرع أحد الأشخاص بمنزل ليكون مكانا لعزل المصابين بكورونا.
الشراقوة يتبرعون بالبلازما لمرضى فيروس كورونا.. صور
الشراقوة يتبرعون بالبلازما لمرضى فيروس كورونا.. صور
الشراقوة يتبرعون بالبلازما لمرضى فيروس كورونا.. صور
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