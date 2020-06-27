تقدم بعرض رسمي لضمي.. أحمد رفعت: إعلان انتمائي للزمالك أبعدني عن النادي الأهلي

قال أحمد رفعت جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار للاتحاد السكندري، إن تصريحاته حول الانتماء الكروي جعلت الأهلي يتراجع عن ضمه بعد بطولة إفريقيا للشباب عام 2013، وأوضح أن ناديه أبلغه رسميًا بعودته الموسم المقبل.





وأضاف رفعت في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أنا من حسمت انتقالي للزمالك، كنت سأنتقل للأهلي بعد بطولة إفريقيا وسني 19 عامًا وكان لدي عرضين من أوروبا وعندما لم تتم عملية انتقالي لأوروبا لم يتبق سوى الأهلي."





وتابع: "في هذا التوقيت ظهرت في برنامج تلفزيوني وقلت أنني أشجع الزمالك، فلم تتم الأمور وكان من الصعب أن يتعاقد الأهلي معي، وفي نفس الفترة الفريق كان يمتلك أبو تريكة ومحمد بركات."





وأردف: "الأهلي كان هدفه هو التعاقد مع الشباب المميزين من أجل المستقبل، لكن هذا الأمر كان حقيقيًا لأنني بالفعل زملكاوي وكنت أتمنى اللعب في الزمالك، والحمد لله أن هذا تحقق."





وواصل: "النادي الأهلي أي لاعب يشرفه اللعب له، ومع الزمالك هما الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، وأنا لا أقلل من قيمة الأهلي، لكن الفكرة أنك تحب نادي وتتمنى أن تخرج أفضل ما لديك من أجله."





أما عن عودته للزمالك، فقد قال: "المفترض أنني عدت للزمالك، سأعود للنادي بشكل رسمي ما لم يستأنف الدوري، وإذا استمرت المسابقة سوف استكمل الموسم مع الاتحاد، لكن الرسمي أن النادي أبلغني برغبته في عودتي."





وبرز أحمد رفعت مع منتخب الشباب الذي فاز ببطولة إفريقيا تحت 21 عامًا في الجزائر عام 2013، وبعد ظهور جيد في انبي انتقل إلى الزمالك.