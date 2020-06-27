7 خطوات للنجاح في إنقاص وزنك

٢-منع النشويات البيضاء مثل السكر و دقيق القمح و تناول كميات صغيرة جدا من النشويات المفيدة مثل الشوفان و الفاكهة بالنهار حتى المغرب و منعها بعد المغرب تماما لانها تتحول الى دهون. كثرة تناول السكريات و النشويات يعرقل الحرق تماما بل يساعد على الجوع و على تخزين الدهون.

٣-تناول ثلث معدة فقط - كما أوصى الرسول صل الله عليه وسلم- والبدء بالشوربات و السلطات قليلة الدسم و بدون اي نشويات .

٤-تقسيم الوجبات على مدار اليوم الى 5 وجبات صغيرة مع تناول قليل من الدهون المفيدة. ثلاث وجبات اساسهم بروتينات مثل البيض او الاسماك او لحوم بيضا او حمرا او مشروم او اجبان قليلة الدسم او بقوليات و يفضل التنويع و وجبة نوع فاكهة قبل الاكل بساعة او بعد الاكل بثلاث ساعات و اخيرا وجبة علبة زبادي بالليل خلال ٣ ساعات قبل النوم على معدة فاضية ب ٦ نقاط فيتامين ج او قرص فيتامين ج او كوب ماء عليه عصرة نص ليمونة صغيرة.





-هذا النظام يحافظ على مستوى سكر الدم كما يطمن الجسم فيحرق بشكل مستمر مع الاحساس بالشبع.



