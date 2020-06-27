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مرأة

7 خطوات للنجاح في إنقاص وزنك

السبت 27/يونيو/2020 - 06:55 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يعانى الكثير من زيادة الوزن التى تسبب الاحراج الشديد لدى البعض من زيادة الوزن المفرطة والبعض الاخر الذى يعانى من بروز البطن "الكرش"، والارداف ، لذا قدمت خبيرة التغذية سالى فوائد عبر صفحتها على موقع التواصل لاجتماعى فيسبوك،7 خطوات لنجاح الدايت وانقاص الوزن بشكل سليم وصحى.

1-عمل تحليل الغدة الدرقية و هرمونات الجسم و حساسية الطعام و التاكد ان الجسم سليم صحيا.

٢-منع النشويات البيضاء مثل السكر و دقيق القمح و تناول كميات صغيرة جدا من النشويات المفيدة مثل الشوفان و الفاكهة بالنهار حتى المغرب و منعها بعد المغرب تماما لانها تتحول الى دهون. كثرة تناول السكريات و النشويات يعرقل الحرق تماما بل يساعد على الجوع و على تخزين الدهون.


٣-تناول ثلث معدة فقط - كما أوصى الرسول صل الله عليه وسلم- والبدء بالشوربات و السلطات قليلة الدسم و بدون اي نشويات .

٤-تقسيم الوجبات على مدار اليوم الى 5 وجبات صغيرة مع تناول قليل من الدهون المفيدة. ثلاث وجبات اساسهم بروتينات مثل البيض او الاسماك او لحوم بيضا او حمرا او مشروم او اجبان قليلة الدسم او بقوليات و يفضل التنويع و وجبة نوع فاكهة قبل الاكل بساعة او بعد الاكل بثلاث ساعات و اخيرا وجبة علبة زبادي بالليل خلال ٣ ساعات قبل النوم على معدة فاضية ب ٦ نقاط فيتامين ج او قرص فيتامين ج او كوب ماء عليه عصرة نص ليمونة صغيرة.

-هذا النظام يحافظ على مستوى سكر الدم كما يطمن الجسم فيحرق بشكل مستمر مع الاحساس بالشبع.

٥-شرب كوب ماء فاتر بعد الاستيقاظ مباشرة و على مدار اليوم لرفع الحرق كما تناول معلقة صغيرة عسل مذوبة مع كوب ماء دافي عليه معلقة صغيرة خل تفاح او عصرة نص ليمونة او ٦ نقاط فيتامين ج بعد الاستيقاظ بربع ساعة يساعد على الديتوكس و رفع الحرق على مدار اليوم.

كما شرب الشاي الاحمر او الاخضر الدافي بعصرة نص ليمونة بعد الوجبة بنص ساعة. ممكن التحلية بسكر دايت.

٦-يفضل النوم قبل الساعة ١١ مساء لمساعدة الجسم على الراحة الكافية كما على رفع الحرق كما ان النوم الكافي يساعد على الاحساس بالشبع على مدار اليوم على عكس قلة النوم و الارهاق.

٧-اهم نصيحة ان كل ثلاث ايام عمل يوم مشروبات فقط قليلة السعرات او يوم ديتوكس. كما يوم فري كل اسبوع مع لخبطة النظام بدون افراط مبالغ.
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