يا خيمة القذافي فضحتي وكشفتي الإخوان.. ضاحي خلفان: ليبيا فخ للفئران

نشر ضاحى خلفان تميم , نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " تغريدات جديدة عن اردوغان وجماعة الاخوان الإرهابية.

وكتب ضاحى " يا خيمة القذافي.. فضحتي.. وكشفتي الاخوان

صحيح انت رحتي... لكن سرك بان

بأخبار حاكم بحتي... ودويلة.. في كان يا ما كان

والعودة.. ولعريفي... وكذاك الحمدان

ونحن.. مؤكد ندري.. سجلتي حديث لاردوغان





اقرا ايضا :





وأكمل ضاحي خلفان " الحقيقة ان النوايا الطيبة لحكام الخليج العربي... هي التي انقذتهم... وخائب النوايا خاب."





وانهى تدويناته "عزات انت صدتي.. يا الخيمة.. جماعة الخرفان"





"في الواقع.. مش خيمة.. بل فخ للفئران".





وكان "خلفان" قد صرح بأنه يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يبسط نفوذه على بلد كقطر، لكن يستحيل أن يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي، وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".



