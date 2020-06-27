AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يا خيمة القذافي فضحتي وكشفتي الإخوان.. ضاحي خلفان: ليبيا فخ للفئران

السبت 27/يونيو/2020 - 05:46 ص
ضاحى خلفان
ضاحى خلفان
Advertisements
مريم عزت
نشر ضاحى خلفان تميم , نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " تغريدات جديدة عن اردوغان وجماعة الاخوان الإرهابية.
 
وكتب ضاحى " يا خيمة القذافي.. فضحتي.. وكشفتي الاخوان
صحيح انت رحتي... لكن سرك بان
بأخبار حاكم بحتي... ودويلة.. في كان يا ما كان
والعودة.. ولعريفي... وكذاك الحمدان
ونحن.. مؤكد ندري.. سجلتي حديث لاردوغان 

اقرا ايضا : 

وأكمل ضاحي خلفان " الحقيقة ان النوايا الطيبة لحكام الخليج العربي... هي التي انقذتهم... وخائب النوايا خاب." 

وانهى تدويناته  "عزات انت صدتي.. يا الخيمة.. جماعة الخرفان"

"في الواقع.. مش خيمة.. بل فخ للفئران". 

وكان "خلفان" قد صرح بأنه يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يبسط نفوذه على بلد كقطر، لكن يستحيل أن يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي، وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضاحي خلفان: ابتليت الأمة العربية بتنظيم الإخوان الإرهابي

ضاحي خلفان: عربدة أردوغان في الوطن العربي يجب أن توقف بحزم

ضاحي خلفان: إذا غردت فجرا أيقظت الدوحة والإخوان وأصبحوا في فزع

زعيم ميليشيات برتبة داعية .. ضاحي خلفان يشن هجوما جديدا علي أردوغان

الشعب الليبي سيضربك ليلاً ونهارًا.. ضاحي خلفان يواصل هجومه على أردوغان

ضاحي خلفان: غدر أردوغان بأقرب المقربين إليه ليبقى في الكرسى

ترشيحاتنا

وزير الصحة البريطاني يهدد رواد الشواطئ بغلقها واستخدام القوة| فيديو

بالبلالين.. المصريون يحتفلون بعودة المساجد على طريقتهم الخاصة| صور

لو مسافر بالقطار.. أربع خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

مصري 100%.. مدير إيفا فارما للأدوية يكشف تفاصيل عقار علاج كورونا

احذر.. علامات وإشارات تدل على أنك مدمن وعليك الانسحاب

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

AdvertisementS

بعد أيام من إصابته.. وفاة أول فنان عربي بـ فيروس كورونا

هل يصح الوضوء بعد الاستحمام وقبل ارتداء الملابس؟.. الإفتاء ترد

باستثناء فئات معينة.. القابضة للسياحة: عودة جميع العاملين بالشركات التابعة بدءا من أول يوليو

بعد صورتها معه فى المنزل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى

بعد تصنيعه في مصر.. تعرف على سعر جرعة عقار ريمديسفير.. فيديو

فيروس كورونا يضرب الوسط الفني.. وفاة أول فنان عربي بعد أيام من إصابته

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

لحظات رعب وذهول.. مشاجرات ضخمة بين المئات على شواطئ بريطانيا| فيديو وصور

الفيروس يتحول للأضعف.. رئيس مركز الدراسات الدوائية: نعمل على 3 أدوية مضادة للفيروسات ..فيديو

هل يرفض ملامسة الفنانات في أعماله الفنية؟.. يوسف الشريف يرد: عاوز أرضي ربنا

أخبار الفن | وفاة أول فنان عربي بـ كورونا.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها.. دعاء مؤثر من ابنة رجاء الجداوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الأرض فى الشارع.. ساندى تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الأسرار الخمسة للتخلص من الدهون الزائدة حول الخصر.. تعرف عليها

لتخفيف الصداع.. فوائد لا تتوقعها لـ البطيخ