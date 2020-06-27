بدء عودة الحياة لطبيعتها وجلسة مجلس الأمن بشأن مفاوضات سد النهضة .. أبرز اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت قضايا الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت.



وسلطت صحف "الأخبار والأهرام والجمهورية" الضوء على حضور الفريق أول محمد زكي احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلية القادة والأركان، والذي أكد خلاله، أن القوات المسلحة ستظل دائما نموذجا للعمل والاجتهاد والعطاء من أجل الوطن بما يحمله أبناؤها من قيم الشجاعة والتضحية، وأنها ستبقى دائما سندا لقضايا أمتها العربية والإسلامية، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لمواجهة مختلف التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة لحماية ركائز الأمن القومي المصري.



وقال إن القوات المسلحة تعد اليوم قوات عصرية حديثة تحتل مكانة مرموقة بين جيوش العالم بما تمتلكه من أسباب القوة الأمنية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور ما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها ومهامها التاريخية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.



وأشارت الصحف إلى جلسة مجلس الأمن الذي يعقدها بعد غد بناء على طلب مصر؛ لمناقشة أزمة سد النهضة.



وذكرت مصادر دبلوماسية أن الخطوة تأتي بالنظر إلى اقتناع المجلس بوجهة النظر المصرية، والتي تشير إلى عدم تحقيق تقدم في المفاوضات المرتبطة بسد النهضة مع قيام إثيوبيا بالإعلان بشكل منفرد وأحادي عن اعتزامها ملء السد من شهر يوليو القادم ، وهو وضع غير مقبول ويؤدي إلى خلق حالة يترتب على استمرارها تهديد السلم والأمن الدوليين.





وأجرت مصر اتصالات ومشاورات رفيعة ومكثفة خلال الأيام الماضية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، حيث يتم التنسيق مع فرنسا كونها دولة رئاسة المجلس خلال يونيو الحالى وفي ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة ما بين البلدين والتي تجمع بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، وكذا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد استضافت بواشنطن عدة جولات للمشاورات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.



وأكدت المصادر أنه تم التأكيد على الدول أعضاء مجلس الأمن أن الغرض من الرغبة في عرض الموضوع على المجلس، إصرار مصر على التوصل إلى اتفاق وتجنب التصرفات الأحادية والوصول إلى حالة تهديد السلم والأمن الدوليين بالمنطقة.



وركزت الصحف على بدء تنفيذ الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لعودة الحياة لطبيعتها، اليوم، واستعداد أجهزة الدولة لمرحلة التعايش مع تداعيات فيروس كورونا، حيث وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظين بتطبيق قرار فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25% والالتزام بإغلاق المحلات فى المواعيد المحددة بكل حزم.



وقرر المستشار عمر مروان وزير العدل عودة المحاكم بدرجاتها وتخصصاتها للعمل بكل طاقتها اليوم، كما سيتم إعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 25%، وتقديم العروض الفنية في بعض قصور الثقافة بالمحافظات.



كما تعود الحياة للأندية ومراكز الشباب الأربعاء القادم بعد توقف دام نحو 100 يوم، وعقد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعا؛ لاستعراض إجراءات فتح المساجد تدريجيا للصلوات الخمس، حيث تم التأكيد على عدم فتح دورات المياه ودور المناسبات أو إقامة صلاة الجنازة أو عقد القران أو زيارة الأضرحة والمقامات وعدم فتح مصليات النساء ومنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط.



وتفقد وزير السياحة دكتور خالد العناني عددا من المناطق السياحية بمطروح؛ للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بتلك الأماكن، ووضعت إدارة الحجر الصحي بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة خطة احترازية بالمطارات تزامنا مع استئناف الحركة الجوية بداية من يوليو المقبل، وتطبيق الإجراءات على القادمين من الخارج.



ولفتت الصحف إلى اجتماع رئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي، بالفيديو كونفرانس، اليوم، مع المصححين ومقدري الدرجات وواضعي أسئلة اللغة الإنجليزية بحضور مستشارة المادة؛ لمناقشة نموذج الإجابة الموضوع مسبقا والاستماع إلى وجهات نظرهم حول أسئلة الامتحان.



وأكد أنه في ضوء الاجتماع ونتيجة العينة العشوائية سيتم اتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ على مصلحة الطلاب ويحقق تكافؤ الفرص بينهم، مشيرا إلى أنه سيتم تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة الأجنبية الأولى غدا.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة، غدا، امتحان مادة الديناميكا لشعبة الرياضيات، ويؤدي المكفوفون امتحان مادة الجغرافيا ورقة أولى، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة "STEM" امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الأجنبيه الثانية" ومقاييس المفاهيم "اللغة الأجنبية الثانية".



وركزت الصحف على إعلان شركة (إيفا فارما) البدء في إنتاج أدوية "ريميسيديفير" و"فافيبيرافير" لعلاج مرضى فيروس كورونا.



وذكرت شركة (إيفا فارما) في وقت سابق من الشهر الحالي، إنها حصلت على ترخيص من شركة (جيلياد) لتصنيع "ريمديسيفير" في مصر وتوزيعه في 127 دولة.



وقال المدير العام أمجد طلعت، إن الشركة ستصنع في البداية 500 ألف جرعة شهريا ليتم بيعها محليا بأقل من ألفي جنيه مصري لكل منها، مضيفا أنها بدأت بالفعل في توصيل الدواء لمستشفيات الحجر الصحي.



وفي الشأن الاقتصادي، أكدت المؤسسات المالية الدولية أن مصر ظلت أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال العام الماضى، مع زيادة التدفقات إليها بنسبة 11% لتصل إلى 9 مليارات دولار، وذلك وفقا لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2020.



وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن صندوق النقد الدولي أكد دخول الاقتصاد المصري في قائمة أكبر 30 اقتصادا في تحقيق نمو إيجابي خلال العام الحالي رغم التحديات الاقتصادية والصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.