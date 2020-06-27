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رياضة

أستون فيلا "المحمدي وتريزيجيه" يستضيف وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي.. اليوم

السبت 27/يونيو/2020 - 07:02 ص
المحمدي وتريزيجيه
المحمدي وتريزيجيه
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محمد رشاد
يستضيف أستون فيلا المحترف فى صفوفه المصريان أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجه منافسه وولفرهامبتون فى الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، فى إطار منافسات الجولة الـ 32 من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع عشر وقبل الأخير فى جدول ترتيب البريميرليج برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد وولفرهامبتون فى المركز السادس برصيد 49 نقطة.

وكان أستون فيلا قد نجح فى اقتناص تعادلا قاتلا أمام نيوكاسل يونايتد فى الجولة الماضية، بفضل رأسية الدولى المصرى أحمد المحمدى فى الدقائق الأخيرة من المباراة بعد مشاركته كبديل بدقائق معدودة، بعد أن تواجد مححمود حسن تريزيجيه فى التشكيل الأساسى.

ويتطلع أستون فيلا لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم، وذلك للهروب من شبح الهبوط لدورى الدرجة الأولى، فى ظل الصراع الشرس مع أندية بورنموث ووست هام وواتفورد.

أما فريق وولفرهامبتون الذى تغلب فى مبارتيه الاثنين بعد استئناف المسابقة، فيطمح فى تحقيق الفوز معتمدا على مهاجمه المكسيكى المتألق راؤول خيمينيز الذى سجل 15 هدفا حتى الآن، وذلك من أجل انهاء الموسم فى أحد المركز المؤهلة للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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